Если оставить все как есть. Что будет с украинской армией через два года

1. Какие цифры озвучены?

Как утверждает Роман Костенко, народный депутат из оборонного комитета, Украина мобилизует 30 тысяч ежемесячно.

«Официальное», то есть зарегистрированное правоохранителями СЗЧ составляет около 16−19 тысяч. Из них, опять-таки, по данным Офиса генпрокурора, очень незначительный процент возвращается через механизмы «амнистии».

Официальный, то есть озвученный президентом темп потерь — непонятен, потому что Зеленский упомянул только погибших, а пленных и без вести пропавших (основная статья безвозвратных потерь на поле боя сейчас) — не назвал. Оценочный темп потерь по источникам западной прессы (Экономиста, WSJ, Spiegel) — 5−8 тысяч в месяц. Сюда можно приплюсовать, столько же тяжело раненых, которые надолго или навсегда выбывают из строя.

Показатель дезертиров и СЗЧ однозначно занижен

Таким образом, если смотреть на такие цифры, количественный состав украинской армии должен или немного расти, или немного спадать помесячно.

2. Что в реальности?

Мобилизация 30 тысяч, по всей вероятности, происходит далеко не каждый месяц, и, вполне возможно, что даже 20 тысяч является достаточно успешным показателем.

Величину потерь на поле боя, указанные в иностранных источниках, можно пока оставить как есть.

А вот показатель в 19 тысяч дезертиров и самовольно оставивших часть — однозначно занижен. Продолжаются практики, которые препятствуют оценить более полно это явление. Во-первых, из-за большого количества ненужной бумажной волокиты воинские части не могут оформить все случаи СВЧ, которые у них имели место, а затем не могут должным образом сформировать сообщение для правоохранителей. Во-вторых, даже если сообщение о СЗЧ должным образом оформлено и направлено в ГБР, там его все еще очень часто не регистрируют, как того требует Уголовный процессуальный кодекс. Доходит даже до того, что из десяти СЗЧ в определенных частях, зарегистрировано уголовных производств только по двум. То есть в конкретном подразделении реальных беглецов из войска в пять раз больше, чем показано в официальной статистике.

3. Перспектива, чистые гипотезы. Достаточно консервативно можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составить 10−15 тысяч человек, которое происходит, несмотря на мобилизационные усилия ТЦК и кампанию по привлечению добровольцев. Это предположение пока не имеет какого-то официального подтверждения, но и опровергнуть его будет достаточно трудно.

И еще одна «чистая гипотеза». По-настоящему воюет, реально держит фронт вовсе не бумажный миллион. На самом деле, в лучшем случае, это тысяч 400−500 (из которых очень небольшая часть находится на нуле). А то и 300 тысяч. И таким образом видим, что таким темпом еще каких-то 2 года — и на фронте не останется никого.

4. Что с этим делать. Или начать проводить политику мобилизации (сейчас государство ее комплексно не проводит, все сбросили на почти «рядовых» военных — чиновников ТЦК), или радикально снижать потери, или делать так, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Впрочем, это отдельная большая тема.

В любом случае 2 года — это оптимистический сценарий, если оставлять все, как есть.

