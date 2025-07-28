Он выдвинул ультиматум, дав Путину 50 дней на то, чтобы согласиться на прекращение огня, или же столкнуться с санкциями, разрушающими его экономику. Но эта отсрочка президента — ошибка, и почему именно 50 дней? В конце концов, Трамп, владелец недвижимости, никогда не предоставил бы незваным гостям, вломившимся в принадлежащую ему собственность и разгромившим ее, 50 дней для того, чтобы освободить помещение.

