Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редакторка канадского National Post, старшая научная сотрудница Atlantic Council

Теперь это война Трампа. Почему сейчас — переломный момент для Украины

28 июля, 07:13
NV Премиум
Президент Дональд Трамп наконец признал, что Владимир Путин обманул его, и объявил о массовых поставках оружия в Украину

Он выдвинул ультиматум, дав Путину 50 дней на то, чтобы согласиться на прекращение огня, или же столкнуться с санкциями, разрушающими его экономику. Но эта отсрочка президента — ошибка, и почему именно 50 дней? В конце концов, Трамп, владелец недвижимости, никогда не предоставил бы незваным гостям, вломившимся в принадлежащую ему собственность и разгромившим ее, 50 дней для того, чтобы освободить помещение.

Теги:   Война России против Украины Дональд Трамп Владимир Путин

