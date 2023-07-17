Россия вышла из зернового соглашения. Почему именно сейчас — логика Кремля 17 июля, 17:40

Песков заявил о выходе РФ из зернового соглашения, и это было прогнозируемо. Как и то, что Кремль вернется к нему, но чуть позже. Ближе к середине сентября. Почему?

Логика России в этом вопросе — пытаться нащупать варианты, в которых можно создавать прецеденты приостановки санкций без решения проблемы по существу. Напомню, что параллельно с первым зерновым соглашением было прекращено ограничение на экспорт из РФ удобрений (всех видов), импорт части комплектующих для техники. За счет сверхприбылей на удобрениях (а цена взлетела в разы) Кремль частично компенсировал потерю части нефтяных доходов и, играя на искусственном занижении цены для «своих», усиливал влияние на небогатые страны. А также, учитывая то, что белорусский экспорт удобрений заблокирован (калийного удобрения Минск продавал больше Москвы), появился дополнительный рычаг давления и на Лукашенко.

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Сейчас Россия попыталась потребовать выхода Россельхозбанка из-под ограничений (подключение к SWIFT), разморозки части активов в странах ЕС и немного других «мелочей». Но переговоры шли так себе. То есть без гарантирования новых уступок. Шантаж в виде уменьшения количества пропускаемых кораблей (непроведение проверки российской стороной досмотровых групп), так же указывал на скорое прекращение действия соглашений. На этом фоне происходит успешная атака Украины на Крымский мост. Ответить Кремлю, по сути, нечем. Кроме, конечно, использования этого кейса как повода сказать «мы обиделись и мы ушли».

Теоретически сегодня Эрдогану ничего не мешает повторить подзабытый тезис

Если бы не было повода — все равно бы «обиделись». Ведь есть необходимость в очередной раз поднять ставки и оживить разговоры о необходимости замораживания войны. А так же создать небольшую нервозность на рынке, которая поднимет цены на продовольствие и, что самое главное, на удобрения.

Итак, подходим к срокам возвращения РФ к соглашению. Почему сентябрь? Потому что рынок удобрений — сезонный. И один из пиков заключения сделок приходится на сентябрь-ноябрь месяцы. Прежде чем вернуться к соглашению можно попробовать, используя ажиотаж, накрутить цены для стран, которые не поддерживают санкции. А потом и для всех остальных. Да и новый урожай зерна на экспорт уже будет готов к продаже. Последнее не менее важно, ведь мощности для длительного хранения зерна в России (как и в Украине) ограничены. То есть надо продавать урожай этого года, чтобы был смысл сеять следующий.

Может ли возвращение России пройти раньше?

Вполне. И здесь надо внимательно следить за Турцией. Напомню, что перед бегством из Херсона россияне также угрожали прекращением работы «зернового коридора». Анкара ответила тезисом о возможности осмотра кораблей турецкой стороной, если россияне не хотят. И соответственно конвоирование зерновозов силами турецких ВМС.



Теоретически, сегодня Эрдогану ничего не мешает повторить подзабытый тезис. И Кремлю опять нечем будет ответить по существу. Ведь значительная часть экспорта (в том числе серого), а также параллельного импорта идет через Турцию. Но даже если турецкая сторона решит пока не поднимать ставки, РФ все равно будет возвращаться к зерновому соглашению. Пока же пауза на месяц-два.

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