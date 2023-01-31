Два события решающего значения для исхода войны в Украине 31 января, 11:17 Эксклюзив NV

Повестка дня в Давосе и Рамштайне, безусловно, была совершенно разной, но на самом деле они касались двух ключевых горизонтов войны

Произошли два события фундаментального и, возможно, даже решающего значения для исхода войны в Украине: Всемирный экономический форум в Давосе и встреча высших должностных лиц оборонных ведомств из примерно 50 стран — членов западной коалиции, состоявшаяся на авиабазе Рамштайн в Германии.

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Прежде российская деловая и политическая элита стекалась в Давос и устраивала там пышные вечеринки, но в этом году их отсутствия даже не заметили. Внимание Москвы было приковано к Рамштайну, и каждый замеченный там признак несогласия немедленно преувеличивался и объяснялся как успех стратегии президента РФ Владимира Путина по разделению враждебного Запада. Повестка дня обоих событий, безусловно, была совершенно разной, но на самом деле они касались двух ключевых горизонтов войны. Обязательства, достигнутые министрами обороны в Рамштайне, гарантировали, что Россия не сможет добиться каких-либо успехов в ожидаемых весенних и летних наступательных операциях, а обсуждения экономических стратегов лишили Россию шансов выиграть длительную войну.

Изначальная задержка с принятием решения о поставке Украине основных боевых танков Leopard-2 немецкого производства действительно стало разочарованием для Киева, но Москва ошибочно интерпретировала это как серьезный раскол среди членов Организации Североатлантического договора (НАТО). Даже российские «патриотичные» комментаторы сразу отмечали, что вопрос с танками в основном решен и что украинские солдаты уже начали обучение эксплуатации «Леопардов» и танков «Челленджер-2» британского производства. Общая сумма союзнических обязательств, принятых в Рамштайне, сводится к таким массовым поставкам современных систем вооружения, что Украина должна получить фактическое превосходство над плохо оснащенными и немотивированными российскими войсками.

Следующим критически важным вопросом для продолжения переговоров Запада о военной поддержке Украины являются не танки,