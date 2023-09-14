Воздушная война. Как могут изменить ситуацию шведские истребители Gripen 14 сентября, 19:13 NV Премиум

Какой характер приобретает российско-украинская война в небе

Как только мы получили ракеты Storm Shadow и SCALP, то наша длинная рука протянулась на 250 километров. Ну, это так, условно, 250 километров, потому что в целом нельзя же подлетать к линии боевого соприкосновения, но с 50 километров до линии фронта можем осуществлять запуски, и 200 километров — это зона, так сказать, поражения важных вражеских объектов. Обсуждались в экспертной среде, что эти Storm Shadow мы получили не только в экспортном варианте на 250 километров, а и обычном, до 500 километров, но пока это не подтверждено.

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Самолеты F-16 не улучшили бы здесь ситуации. Потому что к ним нужно оружие воздух-земля. А я не уверен, что американцы дадут нам ракеты AGM-158 JASSM, которые, собственно, являются аналогами Storm Shadow там и SCALP. Поэтому самолеты, скорее, будут использоваться как истребители, вряд ли как истребители-бомбардировщики.

Вот идет обсуждение в шведском правительстве возможность передачи в Украину истребителей Gripen. Эти Gripen штатно несут два Storm Shadow или два SCALP, или два Тауруса. А у нас наши самые дальнобойные средства поражения могут использоваться пока только с самолетов Су-24, которых у нас ограниченное количество. И сами понимаете, боевые действия, боевые потери (и не боевые потери, тоже не исключены). Поэтому надо иметь план «Б». Кроме того, по своим возможностям Gripen фактически соответствует F-16. И эти самолеты эффективно могут работать и как истребители противовоздушной обороны, и они неплохо зарекомендовали себя в тренировочных воздушных боях с российскими самолетами Су. Вот во время, кажется, китайско-таиландских учений 2015 года, Gripen в целом чуть ли не всухую выиграли воздушные бои с российскими Су-27. Это не последняя модель, но в России достаточно много еще истребителей. И все современные истребители сделаны, собственно, на базе Су-27.

Если нам согласуют поставку Грипенов,