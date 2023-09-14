Украинские пилоты протестировали истребители Gripen в Швеции — министр обороны Йонсон 14 сентября, 13:53 Истребитель Gripen (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Украинские пилоты завершили подготовку на шведских истребителях Gripen. Об этом сообщил министр обороны Пол Йонсон в четверг, 14 сентября, сообщает Sverige Radio.

«Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, она прошла хорошо», — сказал он.

Такая подготовка включает испытательные полеты как на самолетах, так и на тренажерах, а также брифинги для наземного персонала, пишет SR.

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По словам шведского министра, Стокгольм не исключает отправку Gripen Украине, «но опыт, полученный во время учебной программы, сейчас должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого».



23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Швецию прибыла техническая группа, чтобы подготовиться к потенциальной тренировочной миссии украинских пилотов на Gripen. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат вскоре рассказал, что украинские пилоты тестируют потенциальные возможности использования шведских истребителей в перспективе.



12 сентября СМИ сообщили, что Швеция изучит возможное предоставление Украине истребителей Gripen.

Самолет Jas 39 Gripen: что известно

Шведский истребитель JAS 39 Gripen создавался в 1980-х годах под возможный конфликт с СССР. Он прост в обслуживании, неприхотлив к взлетно-посадочным полосам, дешев в эксплуатации — и это не за счет боевой эффективности.

Всего существует три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Все они оснащены современными цифровыми системами, радарами и навигацией. У JAS 39 Gripen 10 точек подвеса вооружения, он способен нести всевозможные ракеты различных классов. Радиус боевой работы самолета достигает 1300 км. Общая дальность полета — 3250 км.

JAS 39 Gripen дешевле F-16 и легче в овладении, однако их не так много, и Швеция официально не готова пока передавать их Украине.