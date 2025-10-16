Украинский ответ на дроновый террор РФ

Теперь под постоянными обстрелами жители не только прифронтовых городов, но и всей страны. Украинцы ставят палатки для ночевки в паркингах, покупают раскладные стулья, одеяла и матрасы для пребывания в метро во время ракетных атак, некоторые даже устанавливают в квартире мобильные убежища (что-то вроде «капсулы жизни»). Террор против мирного населения — одна из стратегий ведения войны. Не новая, отработанная в разные исторические эпохи, в разных странах.

Назойливое «насекомое»

Во второй половине XIX-го столетия существовала группа Jeune École. Французские морские теоретики и офицеры, которые немного бунтовали против стратегии больших линейных флотов. Они убеждали, что большой флот — не гарантия победы в битвах. Зато небольшие суда с торпедами, минами могут быть более эффективными. За счет чего? Идея заключалась в том, чтобы непрерывно атаковать противника с помощью дешевых судов. Целиться на порты, морские базы, торговые пути. Одним словом, нанести как можно более сильный урон врагу, изматывать его силы, не тратя на это колоссальные деньги.

Огромная территория России — это ее недостаток

Со временем появился военно-морской термин «москитный флот». Название насекомого здесь недаром. Оно соответствует философии этой тактики — москит не только назойлив, но и может нанести смертельный урон, несмотря на свой маленький размер.

А теперь перенесемся в 2025 год. Сначала в США

Недавно прослушал выступление Эрика Принса, бывшего «морского котика», соучредителя Blackwater (ныне Academi). Компания, к которой он был причастен, считается одной из крупнейших ЧВК в мире, занимается тренировкой военных, полицейских, охраной стратегических объектов и даже имела свою авиацию. Как бывший офицер Эрик делился мыслями по поводу того, как беспилотники изменили характер современных войн. В выступлении было несколько интересных размышлений. Одно из них касалось дронов, которые способны эффективно уничтожать очень дорогую военную технику врага и перенапрягать средства защиты. Принс сказал примерно следующее: «В Красном море и районе Персидского залива иранцы через хуситов в Йемене атакуют наши корабли с помощью дешевых беспилотников-камикадзе и ракет. В ответ ВМС США вынуждены выпускать дорогие ракеты-перехватчики. Американские военные признали, что потратили около $1 млрд на ракеты, сбивая эти дроны и ракеты хуситов». Вспомнил он и украинский опыт. Когда наши военные берут обычные дроны за $500−800, прошивают программным обеспечением, оснащают 3D-печатный корпус для боеприпаса. И таким образом имеют действенное противотанковое или противопехотное оружие.

Теперь переносимся в Россию. Конечно, фигурально

Иностранные военные аналитики постоянно говорят о симметричном и асимметричном ответе на дроновый террор РФ. Он связан с постоянной нагрузкой на силы ПВО и гражданскую инфраструктуру страны-врага. У врага есть уязвимые участки и именно их военные эксперты рекомендуют массированно атаковать. Мы уже видели примеры такого ответа в действии в начале июля в московском аэропорту Шереметьево. На прилет и вылет отменили более 170 рейсов, более полусотни задержались. Тысячи пассажиров застряли в здании на десять и более часов или не могли выйти из самолета уже после посадки. И это только один аэропорт. В тот день их было несколько.

Что на выходе? Паника среди населения, невозможность приобрести билет на поезд как альтернативный вариант путешествия, истерика в соцсетях, миллиардные убытки авиакомпаний, руководители которых начали просить о государственной поддержке. В чем причина такого коллапса? Пропагандистские СМИ написали что-то в стиле «авиатранспортная система РФ справляется с периодическим вмешательством извне». Под «вмешательством извне» имелся в виду украинский дрон. Точнее много дронов. Очередной пример современного российского новояза, вроде «отрицательного роста экономики». И прекрасный пример того, как недорогое средство может стать «москитным», парализуя врага.

Если с «дроноливня» месяц в Шереметьево начался, то хакерской атакой завершился. В конце июля сбой в работе информационных систем крупнейшего авиаперевозчика «Аэрофлот» вызвал массовые задержки и отмену почти ста внутренних и международных рейсов. Эта ситуация еще раз доказала, что огромная территория России не только ее преимущество, но и недостаток. Невероятное количество пассажирских и грузовых рейсов завязано на столичные аэропорты. Остановятся они — накроются глиняным горшком отпуска, деловые поездки миллионов россиян. Кроме того, существуют сотни (да, не десятки) районов, которые считаются отдаленными и труднодоступными. Здесь от авиа буквально зависит будут ли доступны продукты первой необходимости, а не только критические запчасти и компоненты. Часто именно в таких районах добываются природные ресурсы, которые идут на экспорт, финансируя агрессию против Украины.

В конце августа дроновую атаку пережил родной город Путина. Аэропорт Пулково не работал почти сутки, отменялись или задерживались рейсы, самолеты приземлялись на запасных аэродромах. Кроме того, начались проблемы с мобильным интернетом. Причина — атака украинских дронов. Аэропорты — один из уязвимых участков врага и именно о его блокировании говорят международные военные аналитики как об эффективной стратегии.

Расплата

Наш противник использует принцип истощения. Он терроризирует мирное население. Террор — одна из стратегий ведения войны, россияне здесь не изобретатели. Похоже Силы обороны нащупали свой вариант асимметричного ответа. Дело за масштабированием.

Тысячи дронов, которые летят на наши города, должны возвращаться туда, откуда их запустили — на территорию врага. Поражать предприятия ОПК и военные объекты. Тысячи ложных целей могут истощить ПВО и парализовать воздушное пространство. Кроме того, поставят под сомнение у рядовых россиян «успехи сво». Особенно это заметно по видео из тамошних соцсетей.

Соответствующие ТТХ, стоимость и возможности производства. Триада, в которой украинской оборонке нужно найти баланс. Да, мы должны держать в напряжении ПВО и военную инфраструктуру врага, но первоочередная задача — защита наших войск. Поэтому невероятно важно иметь необходимое количество эффективных систем для перехвата дронов врага, особенно в ночное время. Десятки мотивированных команд в стране работают над подобными разработками. Есть определенные сдвиги в государственной поддержке таких проектов. Есть результаты. Впрочем, в то же время имеем считанные дни. И этот счет измеряется в жизнях наших украинцев.