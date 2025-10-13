Почему одни страны поддерживают Украину, а другие нет?

Недавно меня попросили подытожить причины, почему одни страны активно поддерживают Украину, а другие ограничиваются красивыми словами или занимают нейтральную позицию. Вот что у меня получилось

Взаимная поддержка стран, нуждающихся в помощи, является основой мирового порядка, так же, как взаимная поддержка граждан в стране является основой национального общественного строя. Украина, став жертвой агрессии, рассчитывала на поддержку всего мира, но реальная ситуация выглядит иначе. Почему одни граждане и их политические лидеры поддерживают Украину, а другие отказываются от поддержки или ограничиваются лишь добрыми пожеланиями?

В 2022 году Украина апеллировала к принципам и ценностям, но к концу того года этот аргумент исчерпал себя. Похоже, что мировая политика базируется преимущественно на интересах. Поэтому поговорим о 2025 году, когда ни у кого нет иллюзий относительно важности ценностей.

Почему страны поддерживают Украину?

1. Ради собственной безопасности. Страны Восточной, Центральной и Северной Европы знают, что такое российская агрессия. Они понимают, что если Украина падет, война придет на их землю.

2. Ради сохранения мирового порядка, основанного на правилах, соглашениях и альянсах. Если все это больше не работает, если агрессия останется безнаказанной, тогда будет больше агрессии, и многим странам придется пролить больше крови собственных граждан.

3. Ради экономических интересов. Российская агрессия подрывает стабильность мировой экономики (рынки зерна, энергетика, логистика и т. д. ). Поддержка Украины — это инвестиция в стабильность торговых путей и рынков.

4. Ради морального авторитета и международного имиджа. Поддержка Украины — это способ для стран утвердить свой статус защитников демократии, прав человека и международного права. Это также увеличивает их вес в глобальных институциях.

5. Но есть место и для идеализма. Вся человеческая цивилизация построена на архетипе победы слабой, храброй правды над жестокой, глупой силой. Давид и Голиаф, триста спартанцев, повстанцы против Галактической Империи в «Звездных войнах» или «Дюне», хоббиты против Саурона, Гарри Поттер против Волдеморта и т. п.

Почему страны не поддерживают Украину?

1. Потому что они отравлены безопасностью. Многие граждане считают, что это не их война, что война до них не дойдет (Россия удовлетворится Украиной и не пойдет дальше) или что они могут спрятаться от нее, тогда как милитаризация забирает деньги из семейных бюджетов. В этих обстоятельствах некоторые популисты используют тему войны для мобилизации своего электората, делая поддержку Украины политически токсичной.

2. Зависимость от России. Некоторые страны до сих пор сильно зависят от российских энергоносителей, рынков или инвестиций. Будучи замкнутыми в собственном геополитическом контексте, они боятся экономических потерь больше, чем выгод от победы Украины. Они хотят сохранить привычный ход дел, когда это невозможно.

3. Потому что они боятся краха России. Поражение России почти наверняка означает ее крах, и это связано с неприемлемыми рисками, такими как распространение ядерного оружия, масштабный кризис беженцев, религиозный радикализм и подъем Китая. Ловушка москвоцентризма, в которую попали западные аналитики и политики, не позволяет им видеть хорошие сценарии, ведущие к устойчивому миру и экономическим выгодам.

4. Потому что российские деньги, российская пропаганда и ошибки российских студий работают уже много лет. Есть также политические элиты, которые тяготеют к Москве или испытывают к ней «традиционную симпатию» из-за общих культурных кодов и ностальгии по советской эпохе, но это часто поддерживается деньгами.

5. Потому что антиколониальный нарратив не работает. Многие страны, которые сами были колониями и получили свою независимость через борьбу, не понимают, что Украина ведет антиколониальную войну против империи, которая хочет ее снова завоевать. Возможно, это потому, что украинцы белые, и из-за антизападных (особенно антиамериканских) настроений, и потому, что Россию воспринимают как преемницу Советского Союза, который выдавал себя за антиколониальную силу, хотя и был жестоким колонизатором собственных колоний.

Итак, можно подытожить: поддержка Украины основывается на сочетании рационального прагматизма с моральными ценностями и долгосрочным горизонтом политического мышления, тогда как отсутствие поддержки обусловлено краткосрочным горизонтом мышления, стремлением к наименее затратным быстрым результатам во внутренней политике, а также страхами, зависимостями и традиционными симпатиями и антипатиями, которые давно устарели и не отражают международных реалий.

