В Купянске ситуация ухудшается. Что еще можно исправить

В течение прошлой недели противник имел ряд результативных продвижений и расширений зон контроля в границах Купянска. На мой взгляд, наихудшим является выход российских оккупантов на правый берег реки Купянка, а также продвижение его передовых отрядов к перекрестку Р-79 — Н-26.

Реклама

Для начала — немного вводной информации.

Продолжая использовать, как основной плацдарм для проникновения в Купянск, треугольник Радьковка-Голубовка-Киндрашовка, подразделения из состава 6-й ОВА, в первую очередь 68-й МСД, усиленной 27-й ОМСБр из состава 1-й ТА, проникают вдоль Р-79 в город по обеим ее сторонам малыми группами 3−4 человека, но постоянным потоком, зачастую переодевшись в гражданскую одежду, что усложняет процесс верификации и ликвидации противника.

Такой метод инфильтрации личного состава противника позволил ему, начиная с 20-х чисел июля, осуществить крайне глубокую инфильтрацию боевых порядков по проспекту Конституции. Это самый узкий участок проникновения российских оккупационных войск в Купянск, но и самый болезненный для обороны города, поскольку там сосредоточены удобные для накопления живой силы объекты, а именно: Купянский лицей № 1 и № 2, Школа № 4, Колледж им. Марии Шкарлетовой.

Это самый болезненный участок для обороны города

Предварительно, эти объекты находятся если не под полным, то под частичным контролем российских оккупационных войск, и могут частично применяться противником для накопления живой силы.

Так же, противник, потерпев провал с выходом за пределы Стадионной площади к району городской поликлиники и Центральной городской больницы, выбрал направление в обход, с закреплением на правом берегу реки Купянка, в районе улиц Заречная, Слобожанская и Загреблянская. Цель противника в таком крюке очевидно — выход и взятие под свой контроль лицея № 6, что облегчит процесс накопления сил для закрытия города по перекрестку Р-79 — Н-26.

По всей видимости, не зря в Силах обороны Украины была создана новая группировка — Объединенных сил, которую возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, помимо всего прочего известный и тем, что под его командованием проводились наиболее успешные стабилизационные действия, на самых критических направлениях, где нужно было экстренно и эффективно «тушить пожар». Соответственно новой ГОС будут подчинены корпуса и подразделения ВСУ, НГУ и Госпогранслужбы в Харьковской области и прилегающих территорий.

Отмечу, что, не смотря на ухудшение за прошедшую неделю ситуации в Купянске, она не имеет неисправимого, фатального характера, и у врага достаточно много уязвимых мест и, скажем так, зон, которые могут быть обращены против него же.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора