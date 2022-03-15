Крах будет внезапным и катастрофическим. Американский философ Фукуяма — о том, что ждет Россию на войне против Украины и что сделает Китай 15 марта, 00:45 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Фрэнсис Фукуяма: Нет никакого компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины (Фото:НВ)

Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ, — пишет американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей колонке для americanpurpose.com.

Я пишу цього листа зі Скоп'є, Північна Македонія, де знаходжусь останній тиждень, викладаючи один з наших курсів Академії лідерства для розвитку. Спостереження за війною в Україні тут нічим не відрізняється з точки зору доступної інформації, за винятком того, що я перебуваю в сусідньому часовому поясі та того факту, що на Балканах більше підтримки Путіна, ніж в інших частинах Європи. Суттєво в останньому завдяки Сербії та тому, що Сербія приймає Sputnik.

Я дозволю собі трохи висунути свою шию та зробити кілька прогнозів:

1. Росія прямує до повної поразки в Україні. Російське планування було некомпетентним, ґрунтуючись на помилковому припущенні, що українці прихильно ставляться до РФ і їхні війська впадуть одразу після вторгнення. Очевидно, що російські солдати несли із собою парадну форму для параду перемоги в Києві, а не додаткові боєприпаси та пайки. На даний момент Путін долучив до цієї операції основну частину своїх військових — немає величезних резервів сил, які він міг би залучити, щоб додати до битви. Російські війська застрягли на кордонах різних українських міст, де вони стикаються з величезними проблемами з постачанням та постійними українськими атаками.

2. Крах їхнього становища скоріше за все буде раптовим і катастрофічним, а не відбуватися повільно через війну на виснаження. Армія в полі досягне точки, коли її не можна буде ні забезпечувати, ні вивести, і моральний дух випарується. Це принаймні вірно на півночі; росіянам краще на півдні, але ці позиції буде важко зберегти, якщо північ зазнає краху.

3. Немає жодного можливого дипломатичного вирішення війни до того, як вона відбувається. Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які обидві країни зазнали на даний момент.

4. Рада Безпеки ООН вкотре довела свою безпорадність. Єдиною корисною річчю було голосування на Генеральній асамблеї, яке допомагає визначити поганих або невірних акторів у світі.

Поразка Росії зробить можливим « нове народження свободи»

5. Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони тримали розум в холоді під час дуже емоційного періоду. Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи не додали б українцям додаткових можливостей. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2, медичних матеріалів, комунікаційного обладнання та обміну інформацією. Я припускаю, що українські сили вже перебувають під наглядом та підтримкою розвідки НАТО, яка діє поза межами України.

6. Ціна, яку сплачує Україна, звісно, величезна. Але найбільшої шкоди завдають ракети та артилерія, з якою ні МіГи, ні заборонена для польотів зона нічого не можуть зробити. Єдине, що зупинить бійню, це розгром російської армії на землі.

7. Путін не переживе поразки своєї армії. Він отримує підтримку, тому що його вважають сильною людиною; а що він може запропонувати, коли продемонструє некомпетентність і його позбавлять сили примусу?

8. Вторгнення вже завдало величезної шкоди популістам у всьому світі, які до нападу одноманітно висловлювали симпатію до Путіна. Сюди входять Маттео Сальвіні, Жаїр Болсонару, Ерік Земмур, Марін Ле Пен, Віктор Орбан і, звісно, Дональд Трамп. Політика війни показала їхні відверто авторитарні нахили.

9. Наразі війна стала хорошим уроком для Китаю. Як і Росія, Китай створив, здавалося б, високотехнологічні військові сили за останнє десятиліття, але вони не мають бойового досвіду. Жалюгідну роботу російських ВПС, ймовірно, повторять ВПС Народно-визвольної армії, яка так само не має досвіду управління складними повітряними операціями. Ми можемо сподіватися, що китайське керівництво не буде обманювати себе щодо власних можливостей, як це зробили росіяни, коли обмірковували майбутній крок проти Тайваню.

10. Сподіваюся, Тайвань сам прокинеться щодо необхідності готуватися до боротьби, як це зробили українці, і відновить військову службу. Не будемо передчасно прогнозувати поразки.

11. Турецькі дрони стануть бестселерами.

12. Поразка Росії зробить можливим «нове народження свободи» і позбавить нас від занепаду глобальної демократії. А дух 1989 року, житиме, дякуючи гурту сміливих українців.

Вперше надруковано на americanpurpose.com

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