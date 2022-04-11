Светлое будущее Украины. Что ждет экономику страны после окончания войны 11 апреля, 22:32 Цей матеріал також доступний українською

Во Всемирном банке заявили, что из-за войны ВВП Украины сократится на 45%. Но эта цифра — взята c пололка. Как все обернется на самом деле, никто не знает

Многое зависит от того, когда и чем закончится война. Удастся ли Украине отбросить российские войска к линии соприкосновения 24 февраля, или же есть сценарий, при котором мирное соглашение приведет к тому, что Россия оккупирует еще больше территории? Если в конечном итоге РФ захватит весь Донбасс и южные порты до Крыма, включая Мариуполь и, возможно, даже Херсон с Николаевом, то это — катастрофа для Украины. Хорошо, если удастся удержать узкую полоску суши с портом Одессы, однако и в таком случае россияне усложнят экспорт через Черное море.

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Тогда Украина столкнется с тем, что значительная часть ее промышленного и экспортного потенциала будет уничтожена или выведена из строя. Большая часть инфраструктуры на оставшейся территории страны также будет уничтожена. В самой Украине потери оценили до $500 млрд, что в три раза больше годового ВВП. Таким образом, в 2022 году ВВП может снизиться с $180 млрд до, возможно, $100 млрд, а затем производственная мощность будет значительно сокращена, учитывая потерю инфраструктуры и утечку мозгов — сколько из более 5 млн людей, выехавших из страны, вернутся обратно?

Возьмем аграрный сектор, а сейчас он ключевой. В этом году он понесет катастрофические потери. Началась посевная. Где взять посевной материал, чем заправлять сельхозтехнику, рабочие руки? На складах то зерно, которое, не будь сейчас война, пошло бы на экспорт. Но как транспортировать зерно в порты и как порты экспортируют зерно, если они находятся в зоне конфликта?

Что касается фискальной стороны, то чиновники в правительстве сообщили: бюджетные поступления резко сократились в результате сокращения ВВП.

В НБУ провели приблизительный расчет: ежемесячный дефицит — $4 млрд или 4% от ВВП, если считать, что ВВП упал до $100 млрд. Согласно этому расчету дефицит бюджета в текущем году составит 20−30% от ВВП.

Теперь, если предположить, что руководство Украины устоит, то, вероятно, получит огромную финансовую поддержку от Запада для поддержания устойчивости после окончания войны. Говорят о новом плане Маршалла для Украины, чтобы восстановить экономику и, что важно, украинскую армию как новую опору для НАТО, которая сейчас сталкивается с огромной и новой угрозой со стороны России.

Очень сложно оценить сумму поддержки, необходимую Украине, но лишь с позиции бюджетного финансирования — это уже около $20 млрд плюс валовое финансирование даже до конфликта с учетом сроков погашения долга, а потребности в бюджетном финансировании еще больше завышают эту цифру. Рынки долговых обязательств, очевидно, более или менее покрыты, поэтому НБУ выделил $20 млрд на покупку облигаций, фактически печатая деньги в прошлом месяце. Потребности в финансировании дефицита могут по сравнению с валовыми потребностями в финансировании удвоиться до $40 млрд в этом году, и, возможно, возрасти даже до $50 млрд.

Пока финансовые обязательства составили $13,6 млрд поддержки Конгресса США, из которых $6,6 млрд — на гуманитарную помощь, остальное — военная поддержка. От МВФ — $1,4, от ЕС — €1,2 млрд, от ЕБРР — $2 млрд, Европейский инвестиционный банк — €639 млн, Всемирный Банк —$3 млрд. Различные другие правительства предоставили помощь, в общей сумме это еще пара миллиардов долларов. Но в сравнении с вероятными валовыми потребностями в финансировании, как указано выше, обязательства на данный момент далеко не соответствуют тому, что потребуется только для удовлетворения финансовых потребностей бюджета в этом году. Сколько тогда понадобится в последующие годы для реконструкции? Если потери инфраструктуры достигают $500 млрд, каковы ежегодные потребности в ее восстановлении? Возможно, $10−20 млрд или больше?

Украина приняла чудовищный вызов и сделала все возможное, чтобы выжить

Очевидно, отрадно, что ЕС говорит о том, чтобы, наконец, предоставить Украине статус кандидата в члены, и это поможет закрепить реформы и инвестиции в Украине. Я давно утверждал, что сопротивление реформам в Украине за последние тридцать лет в значительной степени связано с отсутствием четкой привязки к вступлению в ЕС. Если вспомнить путь таких стран, как Польша, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, и других, то там реформы быстро были сделаны только тогда, когда ЕС установил четкий план присоединения и этих же реформ, следуя договоренностям, достигнутым на саммите в Копенгагене в 1994 году. Будем надеяться, что статус кандидата в члены ЕС обеспечит Украине необходимый план реформ, которые теперь ускорятся.

Очевидной большой озабоченностью/предостережением в отношении вышесказанного остается позиция России. Вероятно, даже при наличии мирного соглашения, Россия на долгие годы останется злобным актором на украинской границе и точно до тех пор, пока Путин остается у власти. Россия будет и впредь предпринимать действия, направленные на подрыв и дестабилизацию Украины, что обусловливает особую важность поддержки вступления в ЕС. Евросоюз и НАТО должны полностью признать: для того, чтобы остановить агрессию и экспансионизм России в Европу, нужно начинать с Украины, которая является новой линией фронта Европы против России. Я думаю, что это понимание сейчас, наконец, зарождается.

Учитывая огромные суммы помощи, которые, вероятно, потребуются Украине, нужно учесть вероятность того, что частному сектору будет предложено разделить бремя по защите Западной либеральной рыночной демократии. В этом случае трудно представить себе сценарий, при котором удалось бы избежать реструктуризации долговых обязательств Украины. До конфликта общий долг государственного сектора составлял около $93 млрд, почти 50% ВВП. Но если ВВП снизится до $100 млрд или меньше, отношение долга к ВВП увеличится до более чем 90%, что близко к уровню, достигнутому во время последней его реструктуризации в 2015 году, и, вероятно, даже выше. Добавьте к этому бюджетный дефицит в размере 20−30% от ВВП, и соотношение, вероятно, превысит 100%. Это явно неприемлемо.

И в самом деле, в зависимости от того, сколько своей территории Украине удастся удержать, прояснится, каковы тогда будут возможности страны по увеличению ее ВВП. Вероятно, гораздо меньшие, чем до войны, и будут оставаться такими в течение длительного периода времени. Опять же, трудно представить себе сценарий без разделения бремени с частным сектором — списание долга и вероятное продление/льготный период погашения, особенно с учетом того, что около двух третей долга по-прежнему — в иностранной валюте.

Все это звучит удручающе для Украины — но, не в том случае, если членство в ЕС станет реальной перспективой, а со стороны Запада придет финансирование. Фактически Украина тогда имела бы реальную перспективу восстановления. И эта война может оказаться для нее моментом истины, моментом Государства Израиль, когда Украина, наконец, победила бы Россию, подтвердила свою независимость и вступила в ЕС с перспективой сильного экономического развития. И в самом деле, то, как Украина ведет эту войну — храбро, умно, новаторски, с настоящим мастерством, честью, — говорит о том, что эта страна может быть действительно успешной — опять же, состояться, подобно Израилю, перед лицом огромных внешних угроз и вызовов. Украина приняла чудовищный вызов и сделала все возможное, чтобы выжить.

А что же экономика России? Всемирный банк выше предполагает только 11% снижение ее реального ВВП, но эта экономика — в десять раз больше украинской. Таким образом, если Украина понесет 45% убытков от реального ВВП, что эквивалентно $90 млрд, то потери России даже от 11% реального сокращения ВВП, возможно, будут в два раза больше, ближе к $200 млрд. Правда, Украина страдает от огромных потерь в инфраструктуре. Но, по крайней мере, прогноз ее восстановления после окончания войны позитивный.

Россия же, пока Путин будет оставаться у власти, и из-за всех военных преступлений, совершенных в этой войне, о которых узнали во всем мире, на долгие годы будет оставаться международным изгоем. Она будет в состоянии дефолта по своим внешним долгам в течение многих лет, изолированная от международных рынков капитала, страдать от нехватки инвестиций, все больше отрезанная от международной торговли и бизнеса, отрезанная от западных энергетических и товарных производственно-сбытовых цепочек, находиться в состоянии спада, стагнации, страдать от падения уровня жизни, увеличения оттока капитала и утечки мозгов. Путин ввергнет Россию в депрессию позднего советского периода, в то время как Украина, наконец, будет иметь четкую западную и европейскую перспективу.

Будущее Украины будет светлым, а России — темным в течение десяти лет, а то и больше — пока Путин и его клика остаются у власти.

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