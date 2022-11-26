Ракетный террор можно остановить. Что должен сделать Запад 26 ноября, 08:13 Эксклюзив НВ Путину плевать на переговоры. Все, что ему нужно — прекращение огня (Фото:REUTERS)

Перед лицом того, что творится сейчас в Украине, колебаться для Запада — преступно

Чудовищная атака на Украину ставит вопрос о том, как долго будет продолжаться эта сознательная программа геноцида украинского народа. Сегодня весь вечер российские пропагандистские каналы наполнены радостным визгом. Безумная Скабеева каждые полчаса повторяет — 50% энергоструктуры Украины разрушено… 70%… 80%…

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Это может остановить тот же Запад, который вместе с Зеленским сформулировал свои цели окончания войны, только единственными средствами — немедленным предоставлением Украине того оружия, которое заставит Россию прекратить эти атаки. Это, прежде всего, дальнобойные ракеты ATACMS к РСЗО HIMARS и SCALP — крылатые ракеты воздушного базирования. SCALP может достигать цели до 1000 километров.

Таким образом, ликвидируется десятикратное преимущество России на сегодняшний день в дальности огневого воздействия. Ракеты SCALP могут бить и по тем базам, с которых наносятся преступные удары по украинским городам, и, собственно, по российским городам. Чтобы Москва знала: за каждый удар по Киеву она получит ответ по Москве.

Забудьте слово « переговоры»

Да, конечно, Запад предоставляет много средств ПВО. Но требуется время для развертывания этих систем. И всю страну сразу не прикроешь. Нужно действовать немедленно. И я считаю, что украинское руководство должно не в Совбез ООН сейчас обращаться, где Россия обладает правом вето, а непосредственно к руководителям Большой Семерки. На их глазах творится чудовищное преступление. А они еще до сих пор как-то стесняются предоставить это оружие Украине. Они говорят, что «против эскалации конфликта».

Что значит «против эскалации конфликта»? Россия эскалирует его до невероятных размеров, до ступени геноцид украинского народа. Перед лицом того, что творится сейчас в Украине — колебаться преступно для Запада.

Россия сейчас производит наглый шантаж под призывы с разных сторон (ею же инспирированные) о необходимость переговоров. Что значит, пойти на переговоры?! Да не переговоры им нужны. Они готовы годами разговаривать. Им нужно сегодня прекращение огня. Забудьте слово «переговоры» и всякие различные повестки, варианты — «Крым остается», «Крым отдается», «Херсон меняется на Донбасс». Им плевать на переговоры. Все, что им нужно — прекращение огня, прекращение наступления украинской армии и прекращение поставок вооружения в Украину. Вот о чем идет речь. А этих предателей, которые еще остались в Украине и поддерживают повестку «переговоров» необходимо немедленно изолировать и обменивать как Медведчука на украинских военнослужащих, находящихся в плену.

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