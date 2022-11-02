Главная история недели. Кто с кем сцепился в Кремле и что грозит Путину 2 ноября, 16:26 Эксклюзив НВ

Начался очень сильный конфликт между российскими элитами

Пригожин и Кадыров сцепились с Шойгу и Герасимовым.

Это главная история последней недели, а может даже и года. Потому, что впервые в российской элите обозначился настолько четкий явный яркий раскол. Кадыров говорил, что Пригожин ему брат, что Пригожин — прирожденный воин, настоящий профессионал и патриот России, а что Лапина (генерал, подчиненный Шойгу) никто не может найти на поле боя, что тот куда-то спрятался, и так далее.

Видео дня

Короче говоря, Кадыров и Пригожин добились увольнения Александра Лапина.

Сложно переоценить значение этой новости, потому, что, по сути дела, бывший уголовник Пригожин и нынешний глава региона — Кадыров, который формально не имеет никакого отношения к министерству обороны РФ просто взяли и сняли боевого генерала. Как бы не относились к этому Лапину, по российским законам, он — боевой генерал. И вот они этого боевого генерала просто взяли за шкирку и выкинули на мороз. Как так?! Я вообще не понимаю. Причем, тут же еще такой момент, что Чечня — не просто регион, это регион, против которого российская армия очень долго воевала. И у многих российских офицеров, особенно генералов, очень непростые чувства к Чечне. И тут выясняется, что Чечня ими руководит. И для многих это просто катастрофа всей их картины мира. Они не понимают, как такое может в принципе произойти.

То есть, по сути дела, произошло вот что.