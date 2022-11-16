Накануне морозов. Что поможет Украине пережить зиму 16 ноября, 08:55 Эксклюзив НВ

Владимир Путин пытается спровоцировать беспрецедентный гуманитарный кризис, чтобы спасти свое неудавшееся вторжение. Нельзя допустить, чтобы он в этом преуспел

Россия бомбит электроэнергетическую и газовую инфраструктуру Украины с начала вторжения в феврале. За последний месяц эти атаки резко участились, поскольку в преддверии зимнего сезона Москва стремится лишить украинское гражданское население отопления, воды и электричества. Эта кампания авиаударов по гражданской инфраструктуре Украины вызывает опасения по поводу возникновения гуманитарной катастрофы, в которой потенциально риску подвергаются десятки миллионов людей.

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С начала октября Россия запустила сотни ракет и дронов-камикадзе по ключевым объектам инфраструктуры, включая украинские электростанции, крупные подстанции, обеспечивающие подачу электроэнергии потребителям, высоковольтные линии электропередач и распределительные сети по всей стране. Эта кампания бомбардировок носит систематический характер и, по-видимому, была спланирована с помощью российских технических экспертов, которые хорошо разбираются в электроэнергетической инфраструктуре Украины и ее слабостях.

Явная цель этих атак — помешать генераторам поставлять электроэнергию в энергосистему и, в частности, повредить и разрушить высоковольтные сети. В случае успеха это лишит Украину возможности обеспечивать теплом и электроэнергией миллионы потребителей. В результате ущерба, нанесенного российскими авиаударами, украинский оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» уже испытывает трудности с балансировкой энергосистемы и непрерывной поставкой электроэнергии.

К началу ноября до 40% электроэнергетической инфраструктуры Украины было повреждено или уничтожено в результате российских авиаударов. Эти потерянные генерирующие мощности являются дополнением к потере мощностей Запорожской атомной электростанции, производящей 6 гигаватт (ГВт) энергии. ЗАЭС в настоящее время находится в руках России, и примерно 5 ГВт тепловой, ветровой и солнечной мощности были разрушены или перешли под контроль России.

Генерирующие мощности Украины — не главная проблема

Российская кампания бомбардировок инфраструктуры была настолько серьезной, что в ходе одной единственной атаки по теплоэлектростанции на востоке Украины было выпущено не менее восьми ракет, чтобы обеспечить ее разрушение. Несмотря на серьезность бомбардировок, украинские техники и инженеры спешат восстановить поврежденную инфраструктуру, часто рискуя своей жизнью из-за угрозы новых авиаударов. Тем не менее ситуация быстро становится критической.

Генерирующие мощности Украины — не главная проблема. Узкие места возникают, прежде всего, из-за повреждения воздушных линий высокого напряжения и трансформаторов, передающих электричество из одной цепи в другую. Чтобы справиться с дефицитом, Укрэнерго проводит веерные отключения электроэнергии, и городские районы регулярно отключаются по расписанию, поскольку страна стремится экономить электроэнергию. Это жизнеспособное краткосрочное решение, но вскоре потребность в освещении и отоплении будет возрастать, поскольку с приходом зимы температура начнет резко падать.

У Украины есть несколько вариантов, поскольку страна пытается ответить на российскую кампанию бомбардировок инфраструктуры. Это экономия электроэнергии в больших объемах, интенсификация работы тепловых станций, импорт электроэнергии, ускорение ремонтных работ. В настоящее время в Украине имеется более 14 миллиардов кубометров газа в хранилищах, чего обычно достаточно для производства электроэнергии и тепла с использованием газа этой зимой. Однако из-за общего кризиса поставок газа в Европу после масштабных сокращений поставок газа из России необходимо будет экономить топливо, чтобы обеспечить достаточное количество газа в Украине в следующем году.

Если Россия не уничтожит муниципальные котельные в крупных украинских городах, таких как Львов, Киев и Харьков, жители этих районов, скорее всего, этой зимой по-прежнему будут иметь доступ к газовому отоплению. В то же время большинство тепловых электростанций Украины работают на угле, и существует риск его дефицита. Украина теоретически могла бы покупать уголь за границей, но импорт был бы коммерчески непривлекательным, поскольку цена на уголь примерно в три раза выше, чем в Украине, где цены субсидируются с 2019 года.

То же относится и к импорту электроэнергии. Украина в настоящее время синхронизирована с европейской сетью и может использовать до 0,4 ГВт мощности межсетевого соединения для импорта электроэнергии из Румынии, Словакии и Венгрии, а также Молдовы. Тем не менее, цены на электроэнергию в Европе как минимум в два раза выше, чем в Украине, что делает коммерчески сложным для отечественных импортеров получение объемов из-за рубежа.

С приближением зимы Украина должна срочно восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру страны. Успех этих ремонтных работ будет во многом зависеть от обширных пожертвований оборудования. С начала войны Секретариат Энергетического сообщества, международная организация, которая помогает Украине реформировать ее энергетический сектор, ведет активную работу по привлечению и координации адресных пожертвований.

Учреждение создало Целевую группу поддержки Украины (USTF) в качестве универсального центра, работающего вместе с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) Европейской комиссии (ERCC) и Министерством энергетики Украины для получения запросов на пожертвования от нуждающихся компаний, а также обеспечения безопасности оборудования, инструментов, генераторов и топлива от международных партнеров и координации их поставок в Украину.

На данный момент благодаря координации USTF уже доставлено 33 партии общим весом 550 метрических тонн. Пожертвования поступили из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Эти пожертвования собираются в определенных местах в Румынии, Словакии и Польше перед отправкой в ​​Украину.

Теперь, когда Россия открыто пытается бомбить Украину, чтобы заставить ее подчиниться, существует острая необходимость в гораздо большей помощи. Наивысшим приоритетом являются трансформаторы, мобильные генераторы и обогреватели. Также существует огромная потребность в трансформаторах тока и напряжения, автоматических выключателях, разъединителях, системах защиты и ограничителях перенапряжения. Даже если характеристики оборудования не подходят идеально, украинские инженеры, как правило, находят способы адаптировать оборудование и использовать его. Любое новое, бывшее в употреблении или немного вышедшее из строя оборудование, которое, возможно, имеется у международных компаний, будет с благодарностью принято.

Страны G7 уже подчеркивали важность пожертвований оборудования, генераторов и топлива. В настоящее время существует острая необходимость в конкретных действиях в поддержку этих заявлений. Владимир Путин пытается спровоцировать беспрецедентный гуманитарный кризис, чтобы спасти свое неудавшееся вторжение. Нельзя допустить, чтобы он в этом преуспел.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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