Оккупанты выпустили по Украине больше 90 ракет, из которых 73 сбили силы ПВО

15 ноября, 19:10
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Россия выпустила по Украине больше 90 ракет (Фото:REUTERS/Oleksandr Gusev)

Россия выпустила по Украине больше 90 ракет (Фото:REUTERS/Oleksandr Gusev)

Российские оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, из которых силы ПВО сбили 73.

Обновлено 19:40. ПВО уничтожила 73 крылатые ракеты войск РФ и 10 дронов-камикадзе, сообщили в Воздушном командовании.

Отмечается, что всего оккупанты выпустили более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область), а также около 20 ракет Калибр морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикады.

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«Для очередного террористического акта против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

«Враг выпустил по Украине больше 90 ракет. Наши ПВО сбили 70», — сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко отметил, что есть в результате российской атаки повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. В стране продолжаются аварийные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.

Он уточнил, что отключение света действуют в городе Киеве и следующих областях:

  • Винницкой;
  • Волынской;
  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Львовской;
  • Полтавской;
  • Ровненской;
  • Сумской;
  • Тернопольской;
  • Харьковской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Черновицкой;
  • Черниговской.

Тимошенко добавил, что отключено от электроэнергии около 7 млн абонентов.

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

https://www.youtube.com/embed/Xb8hn4q-bg0
Редактор: Елизавета Кумбер
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