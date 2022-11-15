Оккупанты выпустили по Украине больше 90 ракет, из которых 73 сбили силы ПВО
Россия выпустила по Украине больше 90 ракет (Фото:REUTERS/Oleksandr Gusev)
Российские оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, из которых силы ПВО сбили 73.
Обновлено 19:40. ПВО уничтожила 73 крылатые ракеты войск РФ и 10 дронов-камикадзе, сообщили в Воздушном командовании.
Отмечается, что всего оккупанты выпустили более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область), а также около 20 ракет Калибр морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикады.
«Для очередного террористического акта против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе Shahed-136/131», — говорится в сообщении.
«Враг выпустил по Украине больше 90 ракет. Наши ПВО сбили 70», — сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Тимошенко отметил, что есть в результате российской атаки повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. В стране продолжаются аварийные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.
Он уточнил, что отключение света действуют в городе Киеве и следующих областях:
- Винницкой;
- Волынской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Полтавской;
- Ровненской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Черниговской.
Тимошенко добавил, что отключено от электроэнергии около 7 млн абонентов.
Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.
РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.