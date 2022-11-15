Оккупанты выпустили по Украине больше 90 ракет, из которых 73 сбили силы ПВО 15 ноября, 19:10 Россия выпустила по Украине больше 90 ракет (Фото:REUTERS/Oleksandr Gusev)

Российские оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, из которых силы ПВО сбили 73.

Обновлено 19:40. ПВО уничтожила 73 крылатые ракеты войск РФ и 10 дронов-камикадзе, сообщили в Воздушном командовании.

Отмечается, что всего оккупанты выпустили более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонская (Ростовская область), а также около 20 ракет Калибр морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикады.

Видео дня

«Для очередного террористического акта против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

«Враг выпустил по Украине больше 90 ракет. Наши ПВО сбили 70», — сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко отметил, что есть в результате российской атаки повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. В стране продолжаются аварийные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.

Он уточнил, что отключение света действуют в городе Киеве и следующих областях:

Винницкой;

Волынской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Киевской;

Кировоградской;

Львовской;

Полтавской;

Ровненской;

Сумской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской.

Тимошенко добавил, что отключено от электроэнергии около 7 млн абонентов.

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.