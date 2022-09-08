Путин играет с огнем и знает это. Что происходит вокруг Запорожской АЭС 8 сентября, 14:04 Эксклюзив НВ

Ядерная катастрофа, которая разыгрывается сейчас в замедленном темпе, является частью войны Владимира Путина против Европы

Оккупированная Россией украинская Запорожская атомная электростанция находится в опасной близости от расплавления, несмотря на присутствие там двух инспекторов, что может привести к выбросу шлейфа радиоактивного загрязнения, которое затронет Восточную Европу и попадёт в страны Балтии. И это посреди зоны боевых действий.

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Риск обстрела ограничен, поскольку реакторы защищены десятью метрами бетона. Прямое попадание в место хранения ядерных отходов могло привести к опасным утечкам, но самая большая опасность возникла 25 августа, когда россияне отключили электростанцию, предположительно, чтобы подключить ее к своей российской сети, и перекрыли линию «охлаждающей энергии» от близлежащего угольного завода. Именно тогда ООН немедленно вмешалась, потому что без энергии для охлаждения реакторов полномасштабный ядерный кризис неизбежен. Линия была восстановлена, но ее легко можно снова разорвать.

Эта ситуация является крупнейшей террористической угрозой в истории.

«Мы обеспокоены. Мы не хотим еще одного Чернобыля», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Высказывались глобальные опасения, поскольку прерывание «линии охлаждения» ядерного реактора чревато катастрофой. Паника после 25 августа привела к действиям ООН, убедившей Россию подключить линию к местному источнику электроэнергии и разрешить проведение выездной инспекции энергетического комплекса экспертами Международного агентства по атомной энергии. Двое останутся на станции навсегда, но это не слишком утешает. Как сказал один из них, «мы висим на волоске зависимости от местного [электроснабжения], и если оно выйдет из строя, охлаждение прекратится, стержни нагреются, и нас ждёт абсолютная катастрофа».

Путин играет с огнем и знает это. Он возлагает вину на Украину за то, что она нанесла ущерб АЭС, и, чтобы замаскировать этот факт, что он намеревается украсть реакторы, а затем подключить их к российской энергосистеме во имя «безопасности». Столь грандиозная кража также лишает Украину 20% энергоснабжения накануне зимы и дальше. Но самое главное для него то, что завод — это оружие — наряду с отключением подачи газа в Германию на этой неделе — чтобы попытаться поставить Европу на колени. Россия публично предупредила, что в случае расплавления или взрыва на «поврежденном Украиной» заводе радиоактивные отходы попадут в Германию, Польшу и Словакию. Это угроза ядерной атаки на Европу без традиционной бомбы.

Эта ситуация является крупнейшей террористической угрозой в истории

Это «грязная бомба» в его арсенале, но эксперты забывают, что есть и вторая. Первой целью после его вторжения 24 февраля был захват запретной зоны к северу от Киева, где в апреле 1986 года произошла печально известная Чернобыльская ядерная катастрофа, вызванная исключительно российской управленческой и инженерной некомпетентностью. Катастрофа началась, когда один из четырех ее реакторов вышел из-под контроля во время испытаний на малой мощности. Это привело к взрыву и пожару, которые разрушили здание реактора и разорвали активную зону реактора, выбрасывающего загрязняющие вещества в течение нескольких дней по всей Европе и части территории СССР. Ядро частично расплавилось и создало огненный шар, который сорвал 1200-тонную бетонную и стальную крышку.

За несколько дней в атмосферу попало более чем в 400 раз больше радиоактивных веществ, чем было выброшено бомбой в Хиросиме. Около 4000 человек погибли, неизвестное число пострадало от лучевой болезни, а 117 000 человек были навсегда эвакуированы из двух небольших городов. Территория размером с Род-Айленд (1000 квадратных миль) была признана «зоной отчуждения», которая, по словам ученых, непригодна для жизни в течение 20 000 лет. Она была захвачена россиянами в феврале прошлого года, а все, что там оставалось, было разграблено их войсками.

Чернобыль травмировал мир. Многие украинцы в Киеве до сих пор помнят, как однажды им сказали собрать детей и увезти их на несколько дней в деревню, без объяснения причин. Тогда обо всем молчали, потому что московские чиновники не хотели сеять панику. Теперь Россия снова лжет. Повреждения атомной электростанции были вызваны российскими, а не украинскими обстрелами, когда она взяла ее под свой контроль. Оккупированный с начала марта завод работает безопасно благодаря нескольким десяткам украинских техников, которые делают свою работу под прицелом автоматов. Были убийства и исчезновения, а также повреждения их лабораторий и химических объектов. А комплекс стал российской военной базой, защищенной от атак и способной вести артиллерийский огонь по украинцам.

Весть об отключении 25 августа вызвала тревогу в ООН и в столицах по всему миру. Но вскоре после этого Путин усилил свой энергетический террор, перекрыв на неопределенный срок подачу природного газа в Германию и сократив его поставки по другим трубопроводам на остальную часть континента. Нынешнее затруднительное положение Европы — это геополитическая версия захвата заложников массовыми убийцами — ситуация, которую Путин намерен использовать в качестве козыря в будущих переговорах.

Итак, насколько все может быть плохо? В мире насчитывается 440 ядерных реакторов, обеспечивающих 10% мировой электроэнергии, но в истории было всего три ядерных аварии: Три-Майл-Айленд в 1979 году, Чернобыль в 1986 году и Фукусима в 2011 году. Самой первой, наименее опасной, но более всего преданной огласке, была катастрофа на Три-Майл-Айленд, что даже привело к антиядерному фильму под названием «Китайский синдром». Фактическая авария произошла из-за отказа оборудования и ошибки оператора, что привело к частичному расплавлению одного реактора. Жители близлежащих районов подверглись воздействию радиации, эквивалентной рентгену грудной клетки, но суматоха была огромной. Комплекс Три-Майл-Айленд был выведен из эксплуатации в 2019 году после 45 лет эксплуатации.

Самая последняя ядерная катастрофа произошла из-за землетрясения и цунами в Японии в 2011 году. 15-метровое цунами затопило регион и три реактора Фукусима-дайити, расположенные на берегу. Затопление вывело из строя систему питания и охлаждения, и все три реактора расплавились всего за три дня. Ущерб от непогоды и авария разрушили близлежащие города и привели к эвакуации, поскольку высокие концентрации радиоактивных и других опасных веществ были обнаружены на расстоянии до 28 км от станции. В общей сложности 2200 человек были эвакуированы в радиусе 20 км или 18 миль вокруг завода, и только один человек умер от рака, вызванного радиационным облучением. Но, как и Чернобыль, это также запретный регион, размером примерно с Сан-Франциско, и непригодный для жизни в течение 100 лет.

Естественно, Япония была особенно расстроена ситуацией в Украине, но Китай также осудил захват Россией Запорожья в марте — нарушая связь с Москвой — и заявил, что он «серьезно обеспокоен» безопасностью всех украинских атомных станций после того, как Россия атаковала и захватила Запорожское предприятие в марте. Министр иностранных дел призвал российские войска к «спокойствию и сдержанности». Соединенные Штаты и еще 41 страна просили Москву вернуть объект Украине, но все их призывы были проигнорированы.

Терроризм Путина по отношению к европейцам не прекратится, равно как и решимость союзников уничтожить его армию и экономику.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Впервые напечатано на dianefrancis.substack.com

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