Что означает для Украины удар по Крымскому мосту 18 июля, 13:46 NV Премиум

После того, как немножко затормозилась украинская наступательная операция на юге, украинское руководство предприняло абсолютно правильные действия

Взрыв, повредивший Крымский мост — чего здесь больше: военного или медийного эффекта?

Мне сложно сказать о медийном эффекте, насколько это вызвало панику, серьезную или не очень серьезную, в Российской Федерации. Но с военной точки зрения — это очень полезная вещь, потому что в оккупированном Крыму — большая группировка российских оккупационных войск. Там огромная база, склады, питающие группировку агрессора, которая сейчас ведет боевые действия против украинской армии на юге.

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И поэтому вывод из строя на достаточно длительный срок (понятно, что это длительный срок) такого важного сооружения, такой важной цепочки поставок — это существенно усложнит снабжение войск, которые воюют с украинской армией. Потому что тогда единственный альтернативный путь — это так называемый сухопутный коридор. Это очень долго, это очень сложно. То есть так называемое плечо подвоза существенно становится длиннее. И время, которое понадобится россиянам для того, чтобы подвозить необходимые критические боеприпасы, горюче-смазочные материалы, личный вклад, увеличивается в разы.

Для того, чтобы обострить боевые действия по Крыму, надо до него еще дойти.