Крымский мост могли атаковать две группы морских дронов, использовались модифицированные гидроциклы — росСМИ 18 июля, 11:53 Накануне появилось видео с гидроциклом после подрыва Крымского моста (Фото:Скриншот видео t.me/breakingmash)

В ночь на 17 июля Крымский мост могли атаковать две группы водных беспилотников, одна из них использовалась для отвлечения внимания, пишет издание Агентство со ссылкой на газету Коммерсант.

По данным издания, первая группы морских дронов отвлекала внимание тех, кто охранял Крымский мост. Вторая группа была предназначена для самого подрыва конструкций.

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Отвлечь внимание охранников должны были модифицированные гидроциклы. Их обнаружили и открыли по ним огонь.

Сами удары, которые привели к значительным разрушениям Крымского моста, могли быть нанесены более совершенными штатными боевыми аппаратами.

Эти данные объясняют видео с гидроциклом, к который находился рядом с объектом после его подрыва.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».