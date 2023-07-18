«Есть границы, выше которых сложно перейти». Маляр назвала решающие факторы, которые влияют на скорость контрнаступления 18 июля, 13:05 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала основные факторы, которые влияют на скорость украинского контрнаступления, в частности разминирование и сильное сопротивление, которое оказывают российские оккупанты.

Комментируя основные препятствия в разминировании территорий, Маляр в эфире телемарафона отметила, что учитывая техническое оборудование и человеческий ресурс, который имеет Украина, есть «границы, выше которых сложно перейти», в частности количество личного состава, которого в России значительно больше.

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Заместитель министра обороны отметила, что есть технические особенности, которые не позволяют разминировать быстрее, чем это возможно, поскольку имеются определенные требования, меры безопасности и понимание, что будет с территорией после ее разминирования, поэтому «скорость такая, какая она есть».

Маляр добавила, что лично присутствовала на учениях военнослужащих, и отметила, что они постоянно проходят тренировки по разминированию и используют все технологии, которые на сегодня есть в мире.

Второй решающий фактор, который влияет на скорость продвижения, является то, что враг осознавал, что Силы обороны «рано или поздно» будут освобождать территории, поэтому максимально укреплялся и сейчас прилагает усилия, чтобы остановить контрнаступление.



Маляр отметила, что армия РФ имеет значительное преимущество в вооружении, поскольку страна-агрессор Россия готовилась к войне в течение 30 лет, а ее ресурсы как в вооружении, так и в количестве личного состава являются большими.

Она подчеркнула, что ВСУ, когда осуществляют наступательные действия, прорываются сквозь все препятствия, созданные Россией.

Маляр добавила, что то, что происходит сейчас — это обезвреживание сил и средств врага и уменьшение его оборонного потенциала.

«Наши военные делают все возможное, чтобы враг на сегодня меньше мог оказывать сопротивления, чтобы у них было меньше техники, меньше людей… Ежедневно десятки единиц техники, вооружения, пунктов управления, скопления военных — все это попадает под уничтожение со стороны наших ВСУ», — подчеркнула она.

Ранее в Пентагоне, отвечая на вопрос о темпах украинского контрнаступления, отметили, что любое продвижение требует больших усилий, поскольку территории заминированы, а двигаться приходится под непрерывным огнем.

В отчете британской разведки, опубликованном 18 июля, сообщалось, что на юге ВСУ продолжают наступление по крайней мере на двух направлениях, но «вряд ли» успели прорваться к основным рубежам российской обороны. Кроме того, в течение последней недели бои продолжались на многих участках фронта, где обе стороны достигли незначительных успехов.

10 июля Маляр заявляла, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.

15 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные Силы Украины сохраняют инициативу на Бахмутском направлении, оказывая давление на россиян и на южном, и на северном флангах.

17 июля в ВСУ сообщили, что войска РФ постоянно стягивают резервы под Бахмут, поскольку пытаются сохранить свои позиции.