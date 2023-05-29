Когда выяснится время и место главного удара ВСУ
Уже в ближайшее время все это выяснится
Главная задача, которая была в конце Бахмутской операции, — это обезопасить подразделения Вооруженных сил Украины от окружения, обеспечить бесперебойное снабжение, пока еще шли бои по обороне города, и обезопасить возможность выхода. Для этого были организованы и успешно проведены контратаки и в районе Ивановска, и в районе Хромового. Украинцы восстановили по крайней мере частичный контроль над трассами. Они выровняли линию фронта. Они недалеко от Хромового взяли под свой контроль господствующие высоты, которые позволяют контролировать территорию.
С одной стороны, украинцы продвинулись на флангах и получили контроль над трассами, над господствующими высотами. С другой стороны, они создали условия, которые теоретически позволяют агрессоров, находящихся непосредственно в городе Бахмут, взять в оперативное окружение.
Будет это происходить или нет, но по крайней мере есть созданные благоприятные условия, есть возможность охватить Бахмут с флангов — и с севера, и с юга. И ту группировку Вооруженных сил РФ или ЧВК Вагнер, которая до сих пор остается в городе, взять в оперативное окружение. Подчеркиваю: если будет такой замысел.
Действительно ЧВК Вагнер понесла тяжелые потери, они выдохлись, они нуждаются в восстановлении потерь, они нуждаются в отдыхе. И, понятно, что Пригожин этого не скрывает: