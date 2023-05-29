Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

Главный редактор Цензор.нет

Реальные масштабы боевых потерь России в Украине

29 мая, 09:30
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Пригожин подтвердил заявление президента США Байдена об истинных масштабах боевых потерь РФ в Украине. Анализ открытых источников это также подтверждает

21 мая президент США Джозеф Байден в Хиросиме заявил, что Россия потеряла 100 тысяч войск в битве за Бахмут. Совершенно неожиданно владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 24 мая фактически подтвердил правдивость слов Байдена, и впервые назвал конкретную информацию о потерях во время операций в Бахмуте: 10 тысяч бывших заключенных и 10 тысяч добровольческих наемников Вагнера.

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20 тысяч погибших в Вагнере, плюс потери российских войск под Бахмутом в мае-августе 2022-го, до момента захода в Бахмут Вагнера, плюс раненые, а российские источники говорят о соотношении раненых и контуженных к погибшим как 1:4 или 1:5 и дают именно ту цифру, о которой заявили американцы.

В секретных документах Минобороны США, которые недавно утекли в прессу, было указано, что по состоянию на 1 марта 2023-го общие потери России на войне убитыми оценивались от 35 тыс. до 43,5 тыс.

Представитель Совета нацбезопасности и обороны США Кирби заявил 1 мая, что Россия потеряла 20 тысяч погибшими за 5 месяцев — в декабре 2022-го-апреле 2023-го. То есть после развертывания мобилизации среднемесячные потери составили 4 тысячи убитых российских военнослужащих.

Интересно, что это в целом совпадает с открытыми данными в украинских медиа, и американская оценка обстановки базируется на информации, которая прямо или косвенно подтверждается российскими источниками.

Две команды исследователей — ВВС и Медиазона, а также телеграм-канал Горюшко отслеживают обнародованные в медиа и соцсетях сообщения, преимущественно из некрологов, надписей на могилах. Согласно поименному списку телеграм-канала Горюшко на 28 мая идентифицировано 23859 публичных сообщений о погибших россиянах. ВВС и Медиазона поименный список не показывают, но их информация совпадает в целом с данными Горюшко. На 26 мая они установили 24005 погибших военных РФ. В том числе — 5703 наемников Вагнера, погибших под Бахмутом после 1 августа 2022-го года по 22 мая 2023-го. Надо отметить, что мониторинг не отслеживает данные о потерях мобилизованных на территории Донбасса, поскольку такая информация блокируется, согласно заявлению «омбудсмена ДНР» на декабрь 2022-го потери мобилизованных в ВС РФ в Донецкой области составляли 4200 военнослужащих.

Минимально расчетные цифры потерь РФ: около 50 тысяч убитых

То есть по минимально подтвержденным в самой России и неполным данным, российская армия потеряла уже:

1. Потери МО РФ, Росгвардии, ФСБ, МВД РФ — 18302 (отминусовали 5703 потери Вагнера).

2. Потери Вагнера — 20 000.

3. Потери мобилизованных на территории Донецкой области на декабрь 2022-го — 4200.

В общем: 42 500 убитых на май 2023-го. Эти цифры превышают потери СССР и РФ в Афганистане, Ичкерии и всех других пост-советских горячих точках вместе взятых.

Но эти цифры, очевидно, не полные.

Какова структура потерь в России?

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1. Минобороны, Нацгвардия РФ, ФСБ, то есть официальные силовые структуры. Насколько есть возможность сопоставить потери российских войск по данным из соцсетей, имеющиеся цифры меньше реальных как минимум на 20% из-за большого количества пропавших без вести особенно во время маневренного периода войны, а также в составе импровизированных военных формирований: БАРС, национальные добровольческие батальоны, солдаты на 3−6 месячные контракты, заключенные из отрядов «Шторм» Минобороны РФ.

2. Частные военные компании и подразделения наемников — самая большая это Вагнер, созданы также другие частные военные структуры, например, в Газпроме. У них свой учет потерь. В полном объеме эти потери также неизвестны, Пригожин говорил о потерях под Бахмутом, хотя Вагнер воюет с 18 марта 2023-го под Попасной.

3. Мобилизованные на оккупированной территории Украины. Эти «железные каски» в худшем положении — их бросают в бой без подготовки, без обеспечения, с устаревшим вооружением, их потери не учитываются. Информация о проблемах этих войск и о погибших полностью заблокирована, поскольку оккупационные власти держат под жестким контролем интернет-сеть. Оккупанты в «ДНР» сообщали, что подтвержденные потери у них составляли якобы 4200 убитых на декабрь 2022-го, потом даже такие цифры прекратили озвучивать. Оккупанты «ЛНР» вообще таких данных никогда не давали. ВВС оценивает потери мобилизованных в российскую армию на Донбассе в 8000 убитыми. Эта цифра совпадает с экстраполяцией данных о среднедневных потерях по официальным сообщениям «ДНР», которые составляли по данным «ДНР» в среднем 14 убитых в сутки донецких «мобиков». Но не учитывает пропавших без вести, которые в статистику не попадали, а воевали «мобики» всюду, их ставили прикрывать бегство российских кадровых частей, потерь должно быть больше.

Если исходить из минимальных цифр, то даже осторожная консервативная оценка российских потерь на этот момент составляет:

1. Потери официальных силовых структур неизвестны на 20%. То есть 18 000 (минус Вагнер) в поименном списке исследователей ВВС дают оценку потерь до 22 000.

2. Потери наемников в частных структурах на данный момент — 20 000.

3. Потери мобилизованных на Донбассе расчетные, по данным ВВС — 8 000.

Таким образом, минимально расчетные цифры потерь РФ: около 50 тысяч убитых.

Очевидно, количество раненых и контуженных больше в 4−5 раз.

Таким образом заявление министра обороны Великобритании Уоллеса об общих потерях РФ в 220 тысяч убитых и раненых военнослужащих является минимально подтвержденным открытыми источниками.

Обращаю внимание, что ни США, ни Великобритания не опровергают официальные данные Украины о российских потерях, они предполагают, что враг мог понести большие потери, из тех же соображений я также не считаю необходимым ставить под сомнение украинские официальные данные, а излагаю собственное видение на основе открытых источников.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Война России против Украины потери врага

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