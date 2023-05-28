В Бахмуте за сутки зафиксировано лишь одно боестолкновение — Череватый 28 мая, 15:07 Город Бахмут Донецкой области (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar/Handout via Reuters)

За последние сутки в районе города Бахмут было зафиксировано лишь одно боевое столкновение, однако противник продолжает обстреливать позиции Сил обороны. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый, пишет Армияинформ.

«На Бахмутском направлении оккупанты совершили 250 обстрелов из различного вооружения. Наши войска также наносили ответные удары. В результате этих действий уничтожено 80 человек личного состава оккупантов, 99 — получили ранения, а один военнослужащий рф был взят в плен. Уничтожены 3 САУ, станция РЭБ и склад с боеприпасами», — подчеркнул Череватый.

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Он отметил, что вражеская сторона сейчас проводит ротацию своих войск, заменяя бойцов ЧВК Вагнер другими военными подразделениями.

Череватый также сообщил, что на Купянском направлении:

противник совершил 342 артиллерийских обстрела,

произошло 2 боевых столкновения и 3 вражеских авиационных налета,

20 оккупантов уничтожены и 52 — ранены,

украинскими войсками уничтожена пушка Д-20.

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Сергей Череватый обобщил действия частной российской военной компании Вагнер. Он отметил, что несмотря на так называемые успехи и достигнутые цели, о которых сообщают российские СМИ, войскам агрессора не удалось полностью получить контроль над Бахмутом в течение 10 месяцев. Ротацию остатков ЧВК Вагнер полковник сравнил с обычным бегством с поля боя после поражения.

27 мая Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться еще на 350−450 метров на некоторых позициях.

25 мая Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.