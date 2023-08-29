Смертельная спираль. Как Путин ведет Россию к полномасштабному кризису 29 августа, 07:13 NV Премиум

Путин укрепляет личную охрану и убивает конкурентов. В то время как за 18 месяцев из России утекло $253 млрд

Путин 8 августа вызвал недоумение обвалив рубль, передав артиллерию и боевые вертолеты наемников ЧВК «Вагнер» в Росгвардию — национальную гвардию, которая подчиняется только ему и по численности превосходит российские вооруженные силы. Затем 23 августа группа Вагнера была обезглавлена: в воздушном пространстве России сбили самолет, на борту которого находились ее основатель Евгений Пригожин и высшее руководство ЧВК. Наемники гневно ответили, что он «погиб в результате действий предателей России», что предвещает грядущие внутренние неприятности. Но смерть Пригожина, если она реальна, укрепляет контроль Путина. Она также произошла за день до Дня независимости Украины, что является негласным подтверждением того, что война в Украине — провальна и неподъемна для России. Теперь главная уязвимость России — финансовая.

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Центральный банк России 17 августа в панике повысил процентные ставки, чтобы предотвратить обвал валюты. Теперь Украина нацелилась на морские пути России для экспорта нефти — единственного источника доходов Путина. Идет асимметричная морская война, цель которой — потопить корабли и рубль, и у украинцев есть преимущество.

За последние дни украинские морские беспилотники повредили три военных корабля и отогнали шесть гражданских судов. Беспилотные летательные аппараты Украины регулярно совершают налеты на четыре российских региона, уничтожая самолеты, «приземляя» их и вынуждая московские аэропорты перенаправлять рейсы. Цель — нарушить «денежный поток» России, препятствуя экспорту нефти в Китай и Индию, который поддерживает российскую экономику и военные действия. Забрасывание россиян этими устройствами является также формой психологической войны и вызывает тревогу у населения.

Проводимая Путиным в течение 18 месяцев «специальная военная операция» разрушила российскую бизнес-модель. Европа по большей части получает энергию из других источников, и страна зависит от экспорта нефти в Китай и Индию, ежедневная выручка от которого составляет $425 млн. Однако предельная цена на нефть в $60 USD за баррель сделала ископаемое топливо нерентабельным. С учетом дополнительных расходов на доставку и страхование Россия получает всего $49,56 за баррель, что составляет менее половины от $100 за баррель, необходимых правительству для безубыточной работы. В прошлом году общий доход от экспорта снизился на 30%, а более 75% российского экспорта составляют ископаемое топливо, химикаты и продукция, произведенная на его основе. Большинство из этого производилось западными нефтяными гигантами, такими как BP, ExxonMobil и Shell, и все три компании ушли из России.

Украина изменила баланс сил в Черном море

Москва испытывает дефицит денежных средств. Дефицит государственного бюджета непосилен, а заимствования для его покрытия дорого обходятся из-за высоких процентных ставок. Российские банки отключены от международной системы, валютные активы Москвы в центральных банках по всему миру на сумму $350 млрд или более заморожены, и Путин собирает суверенный фонд на черный день, который в настоящее время составляет $147 млрд и который при нынешних темпах расходования средств будет съеден за несколько месяцев. Государственный долг составляет $500 млрд, и он стремительно растет. По сути, Россия проигрывает финансовую войну с Западом.

Украина активизировала военно-морскую войну с целью блокирования российского экспорта после недавнего выхода Москвы из зернового соглашения (заключенного при посредничестве ООН), и атак на украинские порты, зерновые комплексы, суда и морской транспортный коридор. Как пояснили в Киеве: «Все, что русские перевозят туда-сюда по Черному морю, — это наши реальные военные цели. Эта история началась с того, что Россия блокировала зерновой коридор, угрожала атаковать наши суда, разрушала наши порты. Наша морская инфраструктура постоянно подвергается атакам».

В наши дни каждый удар украинского беспилотника по кораблю, мосту, аэропорту, нефтеперерабатывающему заводу, порту или хранилищу приводит к падению курса рубля и вынуждает Путина занимать больше денег или печатать их. Важно то, что, несмотря на практически полное отсутствие военно-морского флота, Украина, по мнению некоторых экспертов, изменила баланс сил в Черном море. В прошлом году она дерзко потопила российский флагман Москва в Черном море. Ее морские беспилотники дважды повреждали Керченский мост, строительство которого обошлось в $1 млрд, нарушив связь Крыма с материковой Россией, и атакуют Новороссийскую гавань (некогда безопасный порт на восточной оконечности Черного моря), куда перебазировался российский Черноморский флот.

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«Это ставит русских перед большой дилеммой», — пишет Филлипс О’Брайен, профессор стратегии Сент-Эндрюсского университета. «Развернут ли они теперь больше своих надводных средств для защиты танкеров и т. п. во время их транзита через Черное море, что сделает эти военные корабли привлекательными мишенями? Попытаются ли они атаковать украинское побережье, которое уже показало свою смертоносность для российских войск?»

Как свидетельствует положение дел российского государства, Путин укрепляет свою личную вооруженную охрану и убивает конкурентов. По официальным оценкам (скорее всего, заниженным), за 18 месяцев из России утекло $253 млрд, что эквивалентно ВВП Казахстана или Новой Зеландии. По оценкам крупнейшего российского частного банка «Альфа-банк», страну покинуло 1,5% рабочей силы, в основном высококвалифицированной. Введение валютного контроля приведет к полномасштабному кризису. «Ослабление рубля — это результат закручивания международных гаек вокруг российской экономики, а также издержки, связанные с поддержанием экономики», — сказал в интервью WSJ Эрик Мейерссон, главный стратег по развивающимся рынкам SEB AB в Стокгольме. «Никто не хочет держать рубли».

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Впервые напечатано на dianefrancis.substack.com

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