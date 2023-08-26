Похороны Пригожина — черта, после которой все начнется. Что делают вагнеровцы 26 августа, 08:50 NV Премиум Иван Яковина: Не будут ли вагнеровцы на похоронах Пригожина обвинять Путина, Шойгу и Герасимова в убийстве их обожаемого «Бати»? (Фото:REUTERS)

Похороны Пригожина, похороны Дмитрия Уткина «Вагнера» могут реально стать той чертой, за которой начнется какая-то заваруха

По данным из Беларуси, вагнеровцы, которые туда недавно совсем переехали, уже с начала августа потихоньку начали оттуда уезжать, и сейчас, после убийства Пригожина и Уткина, они в массовом порядке выезжают в РФ. Они едут не организованно, не на каких-то автобусах или поездах, где за счет государства билеты покупают, а сами по себе, каждый берет свои вещички и отчаливает домой.

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В самой России тоже началось какое-то не очень понятное движение этих вагнеровцев, что-то они замышляют, что-то они планируют. Постоянно идет информация, которая тут же опровергается, потом она появляется снова, потом опять опровергается о том, что совет командиров человека Вагнера планирует какое-то заявление, выступить с какой-то речью, с каким-то непонятным у них планом или что-то такое. Возможно, я думаю, они ждут какую-то версию от государства, чтобы государство сказало, мол, мы считаем, что это украинская диверсионно-разведывательная группа забралась на борт самолета и взорвала его вместе с Пригожиным. И после этого, я думаю, последуют заявления вагнеровцев, в котором они предъявят свою версию, которая будет скорее всего отличаться от правительственной.