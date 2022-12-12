Это самое ужасное. Изменится ли что-нибудь в России после смерти Путина 12 декабря, 13:58

Есть одна серьезная проблема, которая обязательно «вылезет» со временем. В контексте «хороших русских» и «войны Путина»

На Западе любят называть агрессию против Украины «войной Путина». Мол, это сам вождь государства-агрессора несет за нее ответственность. Понятно, что большинство украинцев такую концепцию исключают. Но кроме коллективной ответственности россиян, о которой нужно говорить, остается еще одна проблема, о которой почти никто не говорит. Речь об имперской идеологии России, которая, собственно, и стала главной причиной войны.

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Я смотрел многие западных аналитиков и россиян, которые говорят о «войне Путина». В их интерпретации выходит так, что Путин «внезапно потерял рассудок» и решил воевать. Но все мы понимаем, что и Путин, и война, и зверства российских войск, и мобилизация — все это имеет одну причину: глубоко сидящая в российском обществе имперская идеология.

Именно поэтому в сознании того же Путина «величие» — это сугубо завоевание новых территорий, покорение и расширение. Именно поэтому основная масса россиян воспринимает это «расширение» и необходимость за него воевать.

Этой имперскостью в России пропитано все: искусство, литература, кино. Все кричит: завоевание — смысл жизни! Расширение России — самое большое благо! Они так с детства учат, что Россия имеет право все захватывать, что большинство соседних с Россией народов — «неполноценные», должны быть покорены, что Украины «не существует» и т. д.

Этой имперскостью в России пропитано все: искусство, литература, кино

Именно поэтому идея вторжения в соседнее суверенное государство не кажется большинству россиян плодом больного воображения, именно поэтому мобилизация ради этой цели вызывает не всеобщее отторжение, а одиночное бегство. Именно поэтому геноцид украинцев рассматривается как норма.

Тот, кто сейчас возглавляет Россию, в одно время умрет, умрут и преступники, помогавшие ему в организации агрессии. Такова смертная природа человека. А вот имперская идеология сама не умрет, а будет находить новых апологетов, и когда-то снова спровоцирует войну, смерти и геноцид. Вот о чем нужно говорить.

Ну не придумал Путин ничего нового. Он просто актуализировал имперскую идеологию, которую можно называть по-разному. К примеру, рашизм, как неоднократно говорил в своих выступлениях украинский президент Зеленский (и что уже упоминается в той же Википедии), русизм, как ее называл Джохар Дудаев, но главное то, что она существует, и что она реальна.

И самое страшное, что она даже не нуждается в серьезной системе изложения, классиках или «катехизисе». Это очень простая, а потому очень действенная идеология, исходящая из того, что Россия должна все захватывать, расширение России — главный смысл ее существования и жизни ее людей, это расширение стоит геноцида других народов и убийства представителей собственного.

Если об этом не говорить, эта идеология никуда не исчезнет и после окончания войны, когда, на время, снова на поверхность российской политики могут «всплыть» либералы, которые, в массе, тоже не лишены влияния имперской идеологии.

Это не «война Путина», это война зараженных имперством русских, в число которых входит и сам Путин. Не он был первым, не он, наверное, и последним российским имперцем.

Текст опубликован с разрешения автора

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