Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

Покровск: экзекуция генералов

3 ноября, 12:41
Экзекуция генералов провальных направлений — это показательный акт БДСМ российского Генерального штаба

На фоне того как Генштаб ВС РФ докладывает об успехах своих войск на Покровском направлении и некоем окружении Покровска, снятие с должности командующего 51-й ОВА, выглядит сюрреалистично и непонятно. Ведь его наоборот, должны были бы наградить, а не снимать, поскольку именно от 51-й ОВА зависит окружение Покровска.

Или на самом деле все не так как заявляют в Генштабе ВС РФ, и Путина в Покровске с толпой журналистов, в ближайшее время, не стоит ожидать?

Чем настолько сложна ситуация в Покровске

Не смотря на всю сложность ситуации в городе, именно 51-я ОВА провалила его окружение с севера, отправившись прорываться к Доброполью и… и, прорвались в два очага окружения и одну зону изоляции.

Повторюсь, в Покровске ситуация очень тяжелая, но многие апокалиптические версии и сценарии генерируются российской пропагандой, переча порою, самой себе. Генерал, который должен был обеспечить успешное окружение Покровска и, по словам российской пропаганды его таки осуществил — пущен под нож?

Кстати, над самим Валерием Герасимовым уже давно нависает тень генерала Мордвичева, а потому, как бы по кругу не пустили всех.

