Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в случае появления российского диктатора Владимира Путина в Покровске Донецкой области , все знают «чем все закончится».

Об этом Зеленский заявил в пятницу, 31 октября, во время брифинга.

«Говорит Путин, что он поедет в Покровск. Да пожалуйста, если он приедет в Покровск, все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится», — заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что ситуация на Покровском направлении остается сложной, но окружения военных Сил обороны Украины нет.

В среду, 29 октября, российский диктатор Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени П. В. Мандрыка солгал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

30 октября Минобороны страны-агрессора России заявило, что получило «приказ» от Путина обеспечить проезд иностранных и украинских журналистов в Купянск в Харьковской области, а также в Мирноград и Покровск в Донецкой области.

Враг утверждает, что в этих районах ВСУ взяли в окружение, хотя украинские власти и Генштаб опровергли эту информацию.

Россия также утверждает, что украинские журналисты тоже смогут посетить эти районы, при «условии гарантии безопасности для всех сторон». Для этого российское командование якобы готово прекратить боевые действия на 5−6 часов.