Сейчас делаются многочисленные заявления о судьбе обороны города — от, «город окружен» до панических — «из Покровска уже сейчас нужно выводить гарнизон»

Примечательно то, что те, кто говорят об окружении, вообще не понимают ничего в военной терминологии и о том, что такое окружение. А те, кто говорят о выводе гарнизона, то же самое говорили про любой другой город, оказывавшийся под ударом, например, Угледар в августе 2023.

Но этот пост не о том, а том, чем настолько сложна ситуация в Покровске.

Накануне я уже публиковал материал по ситуации в городе и скажу, что за прошедшие сутки она осложнилась. Связано это с тем, что, имея возможность закрепиться в микрорайоне Южный и накапливаться в детском садике Росинка и многоэтажках по улице Мемориальная, россияне принялись инфильтроваться в Собачовку. Ранее, стабильно контролируемый силами обороны Украины (СОУ) район Покровска.

Как так случилось? Ответ прост. В Покровске враги применяют обновленную тактику городских боев. Они учатся, совершенствуются и не стоят на месте. Покровск и Купянск — это то, что мы можем увидеть в ближайшее время в Сиверске, Константиновке и Лимане. Но, пока — о тактике.

Враги применяют обновленную тактику городских боев

Начну издалека. Осенью 2024 года я опубликовал цикл статей, посвященных тому, что россияне будут в 2025 воевать исключительно пехотой, поэтому для СОУ важным является подготовка к этой тактике и предотвращение пехотных прорывов, отличающихся от механизированных накатов.

Применение чрезмерной пехотной компоненты у российских оккупационных войск (РОВ) обусловлено истощением механизированной компоненты, но, как бы мы не чморили россиян, они смогли тактически адаптироваться к тому, что вместо десятков танков в час в накате, им придется наступать десятком чмобиков в час и адаптировали полевую тактику боевых действий.

Результат нашей неготовности к этому вызову — ряд проблемных зон, с самой проблемной на Новопавловском направлении. В то время, как кто-то считал километры выхода в Днепропетровскую область по Кураховскуому выступу, я говорил, что это произойдет в стыке Донецкой-Днепропетровской-Запорожской области.

Но мы же сейчас не про поле, а про город. А в городе РОВ сейчас используют тактику не полноценных подразделений уровня отделение, взвод, рота, а минимального функционала ДРГ 2−3, 3−4, а порою даже одиночных штурмовиков. При этом, в городских условиях они практически все используют гражданскую одежду, что позволяет им успешнее инфильтроваться.

Разумеется, в Бахмуте и Авдеевке и других городах, РОВ так же переодевались в гражданку, но не настолько масштабно. Сейчас примерно 60−70% оккупантов в Покровске одеты в гражданскую одежду, что, с учетом нахождения в городе гражданских, осложняет работу по ним.

Далее — у них нет задачи вступать в прямую конфронтацию с нашими. Наоборот, они стараются исключать огневой контакт. Их задача — углубиться как можно дальше в город. Например, как это было на улице Молодежной, куда дошла группа отчаянных суицидников, уже нейтрализованная, но — факт. Они дошли.

Помимо этого, РОВ в Покровске применяют fpv-дроны с минимальной боевой частью, но с батареей максимальной мощностью — для того, чтобы разведывать переулки и кварталы, выявляя точки размещения СОУ и, не просто давая возможность нанести по этим локация удар, но обойти их стороной своим ДРГ, инфильтровавшимся в город

Цель россиян — раскинуть своих одиночек-суицидников по городу, для последующего создания зон закрепления и накопления. Таких по городу пока не много. Реально проблемным является именно микрорайон Южный. Но неготовность к подобной тактике, ставшая следствием игнорирования перехода РОВ на войну исключительно пехотной компонентой и адаптивностью россиян к такой тактике, привела к тому, что мы сегодня не готовы к пехотным врагам в поле и к новому формату городских боев.

Современная война — это не только модные приборы ночного виденья и тактическая борода, это еще и адаптивность к смене тактики противники на опережение. В этом вопросе от россиян мы отстали на год.

Будем догонять? Или…

