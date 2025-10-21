Что будет определять результат в войне между Украиной и РФ

Это стоит помнить на фоне того, как снова пошли публикации, мол, российское наступление 2025 года не дало результата пропорционально заплаченной цене

В двустороннем боксерском поединке без фиксированного количества раундов — под названием война на истощение — результат будет определяться не количеством в целом накопленных очков за все раунды, а тем, насколько уверенно будут «стоять на ногах» противники по отношению друг к другу ближе к эндгейму.

Реклама

Ключевым фактором результата, таким образом, становится способность каждой из сторон поддерживать выбранную военную стратегию и заставить другую сторону принять это, а не те или иные промежуточные (и часто номинально эфемерные) успехи здесь и сейчас на поле боя.

Для РФ — это возможность дальше разменивать значительные потери на скромные продвижения и выдавливание Сил обороны Украины. До момента, когда размоются консенсусы — внутренний (о необходимости самообороны) и внешний (о необходимости Запада помогать Украине).

Для Украины — это максимизация потерь РФ с минимизацией собственных потерь с тем, чтобы, в идеале, враг терял убитыми и ранеными больше живой силы ежемесячно, чем получает, даже при условии наших тактических отступлений. Чтобы в конце концов стабилизировать линию фронта. Как минимум.

Это стоит помнить на фоне того, как снова пошли публикации о том, что российское наступление 2025 года не дало результата пропорционально заплаченной цене. Потому что качественная стратегия базируется на правильном анализе и адекватном восприятии, а не на попытках убедить себя и врага, что у него ничего не получается здесь и сейчас, а потому все автоматически хорошо.

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора

Проекты Фонда Повернись живим