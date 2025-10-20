Когда «война Байдена» станет «войной Трампа»

Сначала — об общем. Уже сейчас можно однозначно говорить, что концепция MAGA об американском изоляционизме потерпела провал. И это будет самым важным результатом первого года пребывания Трампа у власти. Американский президент вынужден сейчас заниматься буквально всем — войной на Ближнем Востоке, торговыми войнами с Китаем и даже войной с Венесуэлой. И, конечно, — прекращением российско-украинской войны.

Насколько удачно все это получается — это уже другая история. Но Америку не удается выпилить с мировой карты даже самому президенту США. И это, на самом деле, хорошая новость. Потому что тогда бы вместо США вакуум власти в разных регионах заполняли бы гораздо худшие для мира страны.

Томагавками Трамп неофициально пугал Путина

А теперь — конкретнее. Да, все ожидали, что Трамп будет анонсировать предоставление Украине Томагавков. Вместо этого, он анонсировал свою встречу с Путиным. Это, конечно, не может нравиться. Но надо понимать, что Томагавками Трамп неофициально пугал Путина именно ради этой встречи, и поэтому в мире Трампа все происходит правильно и прогнозируемо.

Стратегической задачей Трампа является сдерживание Китая, поэтому и завершение российско-украинской войны рассматривается, прежде всего, сквозь призму отрыва России от Китая. Но не настолько, чтобы Россия смогла стать серьезным конкурентом США в Европе. Все действия Трампа, в том числе, и предстоящая встреча с Путиным, следует пока рассматривать под углом замещения этой задачи.

Но так будет не всегда. Чем дольше Трамп будет верить в чудодейственные встречи с Путиным, тем быстрее «война Байдена» будет становиться «войной Трампа». Поэтому, думаю, эта вера не бесконечна. Каждый раз, когда Трамп будет получать противоположные своим ожиданиям результаты, он вынужден будет думать об альтернативах мягкой дипломатии. Хотя процесс переосмысления будет дольше, чем хотелось бы. Я бы рискнул предположить, что терпения Трампа хватит еще на полгода. А там надо будет переосмысливать свою политику. Как уже была переосмыслена в части, что «Америка превыше всего», а остальные страны — не имеют значения.

