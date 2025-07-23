Хотя публичные акции во время военного положения могут ограничиваться/требовать разрешений, власть сама спровоцировала вечерний протест 22 июля в Киеве и других городах продавливанием нынешнего законопроекта, лишающего независимости САП и НАБУ.

Реклама

Это следует рассматривать как логическую цепочку событий: не отстранение Алексея Чернышова, не назначение законно избранного руководителя БЭБ, суд над Виталием Шабуниным, неожиданная мобилизация Богдана Буткевича, наезд на журналистку Зеркала недели Инну Ведерникову и ее мужа.

Почти по каждому из этих фактов власть отбрыкивалась, искала какие-то «аргументы». Но целостно ситуация однозначно выглядит как попытка авторитарного наступления (которое идет уже давно, но которому мы все постоянно сопротивлялись).

Ситуация сейчас взрывоопасная, ведь вполне возможны провокации со стороны России, чтобы спровоцировать столкновения в центре Киева. Участникам протестов надо не дать втянуть себя в провокации. А силовикам следует держать голову холодной. Помнить как разгон студентов вызвал Евромайдан.

Силовикам следует держать голову холодной

Зеленскому и его окружению (включая главу ВРУ Руслана Стефанчука) вспомнить, что принятие (да еще и с нарушениями) «драконовских законов» 16 января 2014 года привело к «огненному Крещению» 19 января.

Возможно, Зеленского подставило окружение или «рыба гниет с головы»? Но поскольку Зеленский таки подписал закон, он — часть проблемы. И благодарность тем депутатам-«слугам», которые не приняли участие в этом шабаше.

Я когда-то поддерживал Юлию Тимошенко, как и многих других, в противостоянии с Януковичем и во время заключения. А сейчас она повторяет все заявления тогдашней власти против «давления» со стороны Запада, и против «грантоедов». (С ней, к сожалению, оказались и те депутаты из ее фракции, с кем мы прошли оба Майдана).

Поэтому день 22 июля стал знаковым для многих экспертов, которые воздерживались от критики Зеленского за рубежом. Оказывается нет другого средства, чем обращаться к Западу с призывом защитить демократию в Украине, потому что украинцев власть игнорирует. И при этом призывать не прекращать военной и другой поддержки Украины.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал