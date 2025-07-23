Потому что другого надежного союзника, чтобы сохранить страну, у власти нет

Возле театра Франко 22 июля клокотало. Молодежь. Много молодежи. Крутой, с горящими глазами. Тысячи людей передавали «привет» президенту, его офису и депутатам. Мирным способом.

Реклама

С самодельными плакатами, искренним разочарованием и осознанием оторванности властной верхушки от реалий жизни и ожиданий в обществе.

Поражает скорость подписания скандального закона. К примеру, законопроект 12148 о применении моратория к кредитам, предоставленным предприятиям с оккупированных территорий, лежит на подписи президента еще с 1 апреля.

И ничего… не срочно. Это же всего лишь наши предприниматели, имущество которых осталось на оккупированных территориях, а кредитные истории — на подконтрольных правительству.

А здесь от голосования до подписания — какие-то часы времени.

От голосования до подписания — какие-то часы времени

Игнорируя неприятие этих законодательных инициатив обществом. Несмотря на обеспокоенность партнеров, от которых мы зависим и финансово, и милитарно, и евроинтеграционно.

Власть, которая во время войны имела безоговорочную поддержку украинского общества (добровольцы в армии, массовое волонтерское движение, кредит доверия государственным институтам, цементирование легитимности президента даже после завершения срока каденции), сейчас не хочет слышать людей и ведет себя по принципу: делаю, что хочу, потому что могу это сделать!

Нет. Свой народ надо слышать. Даже если народ скандирует неприятные нежному уху лозунги.

Потому что другого надежного союзника, чтобы сохранить страну, у власти нет. И речь ведь не только о тех, кто имеет возможность выйти на акцию протеста в тылу.

Того же 22 июля я общался с несколькими знакомыми военнослужащими. Уровень демотивации — зашкальный. Вроде бы шли воевать, чтобы мы не стали Россией, но проблема вылезла из-за спины.

Во времена большой войны я придерживался философии «нераскачивания лодки», соблюдения «one voice policy» и дистанцирования от каких-то процессов, где бы надо было заниматься политической полемикой, искренне считая, что в такое время это единственно правильное поведение.

И по такому принципу жили миллионы украинцев, которые сейчас почувствовали вот этот неприятный момент, когда осознали, что кто-то в Украине до сих пор принимает их порядочность за слабость.

Всем ребятам в высоких кабинетах, которые решили, что схватили Бога за бороду, хочу напомнить, что в истории нашей страны уже такие были. И когда они плевали на общество, то потом не помогали ни беркуты, ни титушки, ни Россия.

Задумайтесь, кем вы хотите остаться в истории. Время исправить ошибки еще есть.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал