«Нах*я мені система, що працює проти мене» Что писали украинцы на плакатах на акции против закона 12414 — подборка креативных лозунгов

23 июля, 13:47
Участник акции протеста с плакатом «Зенукович» (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)

Участник акции протеста с плакатом «Зенукович» (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)

23 июля в Украине начал действовать закон, предоставляющий Генеральному прокурору больше полномочий в сфере контроля над антикоррупционными органами. Накануне этого в разных городах состоялись митинги, на которые вышли неравнодушные граждане.

Креатив лозунгов и высказываний украинцев на акции протеста зашкаливал. Граждане кричали от простых фраз «нет коррупции» и «вето на закон» и до резких: «какого х*я», Вова, не *баш НАБУ, бл*ть", «на*уя мне система, работающая против меня».

В одном из плакатов президента Украины Владимира Зеленского приравняли с президентом-беглецом Виктором Януковичем, написав «ЗЕнукович».

Часть плакатов зафиксировал на камеру фотожурналист и корреспондент Сергей Нужненко и опубликовал на своей странице в Facebook. «Опять „неравнодушные п*здливые граждане“ собрались», — подписал он свое сообщение.

Плакат одного из участников акции (Фото: Сергей Нужненко / RFE/RL)
Плакат с надписью
Украинцы на митинге 22 июля (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Don't push the horses на митингующих плакате (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Плакаты украинцев (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Don't push the horses на митингующих плакате (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
"Деньги не любят тишину" - надпись на плакате / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL
Плакат о народе (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Надпись на плакат (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
"Это было уже" - надпись на плакате / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL
Надпись на митингующих плакат (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
12414 кругов ада Украины - плакат (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Митингующие в Киеве (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Плакат о режиме Зеленского (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Украинцы называют инициаторов и сторонников законопроекта 12414
Плакаты на акции (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Участники акции протеста 22 июля (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
"Стою за себя и за тех, кто на фронте" / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL
Надпись на плакате
Украинцы борются за свое право на демократию (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Митинг Акция протеста Акция Митингующие Владимир Зеленский

