Креатив лозунгов и высказываний украинцев на акции протеста зашкаливал. Граждане кричали от простых фраз «нет коррупции» и «вето на закон» и до резких: «какого х*я», Вова, не *баш НАБУ, бл*ть", «на*уя мне система, работающая против меня».

В одном из плакатов президента Украины Владимира Зеленского приравняли с президентом-беглецом Виктором Януковичем, написав «ЗЕнукович».

Часть плакатов зафиксировал на камеру фотожурналист и корреспондент Сергей Нужненко и опубликовал на своей странице в Facebook. «Опять „неравнодушные п*здливые граждане“ собрались», — подписал он свое сообщение.

Плакат одного из участников акции / Фото: Сергей Нужненко / RFE/RL

Плакат с надписью "какого х*я" / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Украинцы на митинге 22 июля / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Don't push the horses на митингующих плакате / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Плакаты украинцев / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Don't push the horses на митингующих плакате / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

"Деньги не любят тишину" - надпись на плакате / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Плакат о народе / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Надпись на плакат / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

"Это было уже" - надпись на плакате / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Надпись на митингующих плакат / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

12414 кругов ада Украины - плакат / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Митингующие в Киеве / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Плакат о режиме Зеленского / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Украинцы называют инициаторов и сторонников законопроекта 12414 "реформаторами *баными" / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Плакаты на акции / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Участники акции протеста 22 июля / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

"Стою за себя и за тех, кто на фронте" / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL

Надпись на плакате "мини России здесь не будет" / Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL