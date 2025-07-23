«Нах*я мені система, що працює проти мене» Что писали украинцы на плакатах на акции против закона 12414 — подборка креативных лозунгов
Участник акции протеста с плакатом «Зенукович» (Фото: Сергей Нужненко/RFE/RL)
23 июля в Украине начал действовать закон, предоставляющий Генеральному прокурору больше полномочий в сфере контроля над антикоррупционными органами. Накануне этого в разных городах состоялись митинги, на которые вышли неравнодушные граждане.
Креатив лозунгов и высказываний украинцев на акции протеста зашкаливал. Граждане кричали от простых фраз «нет коррупции» и «вето на закон» и до резких: «какого х*я», Вова, не *баш НАБУ, бл*ть", «на*уя мне система, работающая против меня».
В одном из плакатов президента Украины Владимира Зеленского приравняли с президентом-беглецом Виктором Януковичем, написав «ЗЕнукович».
Часть плакатов зафиксировал на камеру фотожурналист и корреспондент Сергей Нужненко и опубликовал на своей странице в Facebook. «Опять „неравнодушные п*здливые граждане“ собрались», — подписал он свое сообщение.