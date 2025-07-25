А какую молодежь вы хотели?

А каких детей, ставших молодежью уже во времена войны, должна была родить страна, которая выходит на протесты с 1988 года? Рискуя получить пику под ребро, удар дубинкой по голове, арест на 15 суток, изгнание из университета или, как в 2014, — расстрел без суда и следствия?

Вы же слышали о науке, которая называется генетикой? И это, народное: «гены пальцем не раздавишь»? Вы, уважаемые родители, думали, что ваши дети будут другими? Вы забыли про «наколотые апельсины» и что «вас использует военщина НАТО, чтобы расшатать великую страну»? Так все это уже же было.

Это тот момент, когда родители недооценили собственных детей. Думали, что они поглощены смартфонами и тик-токами. Вспоминаю, как мой еще маленький ребенок в свое время меня удивил: «Папа, с этим толстым из Северной Кореи надо что-то делать. Он там людей убивает». Несколько секунд я не знал, что сказать. Потому что я думал, что ребенок играет в свои игры на компе. Но предупреждение нам, взрослым, прозвучало много лет назад. Теперь этот толстый из Северной Кореи уже украинцев убивает.

Наши дети росли, не только развлекаясь в соцсетях

Оказывается, что наши дети росли, не только развлекаясь в соцсетях. Это как когда-то мы с вами взрослели, не только читая газету «Правда». Но и слушали, смотрели, анализировали что-то такое, что не прошло цензуру Коммунистической партии. И когда пришло наше время, полезли на баррикады с сине-желтыми и красно-черными флагами и антисоветскими лозунгами «Хай живе вільна Україна!». У многих старших людей был шок. Кто их этому научил? Они же были пионерами, комсомольцами, служили в Советской армии и даже выполняли «интернациональный долг» в Афганистане!

За последние дни я наслушался много чего от людей, которые считают, что «детей используют». Что все это проплатили «Х» и «Y». Что вся эта молодежь даже не знает, как расшифровывается НАБУ и САП. Если бы это было бы так, это было бы трагично. Это бы означало, что там, под театром Франко, не наши дети. Что у них какие-то другие родители. Да и вопросы были бы не к молодежи. А к нам с вами. К людям, которые вырастили атрофированное, равнодушное, и тупое поколение. И что наши гены им передал кто-то другой. И это было бы грустно. Но, нет, все нормально. Наука генетика никогда не была продажной девкой империализма, и доказала, что ее законы работают. Вы действительно хотели бы получить другое поколение в стране, которая постоянно бунтовала и ставила власть на место? Вы бы хотели, что бы наш энергетический вулкан превратился в пепел? Чтобы наша неистовая турбина остановилась?

Когда-то, уже давно, на протесте против банды Януковича, люди использовали подручные материалы: брусчатку. Сейчас молодежь использовала самое простое, что может быть: куски картона и шариковые ручки. И крепкие слова. А кто их этому научил? Что вы, взрослые, невольно кричите, когда видите и слышите очередной прилет от врагов? Не все, но многие. И, кстати, наш «детский» Майдан резко отличается от элементов гламура предыдущих протестов. Когда для волеизъявления шли в штабы политиков-олигархов, утверждали бюджеты, печатали дорогущие постеры и баннеры, всевозможные зонтики, плащи-накидки, даже новогодние елки в цветах «революции», и прочие атрибуты рок-концерта, а со сцены народ развлекали поп и рок-идолы. Зачем весь этот гламур? В стране война, все деньги (кроме тех, которые воруют коррупционеры) — на дроны, РЭБы, турникеты. Картон пойдет на вторичную переработку и снова превратится в упаковку, в которой дроны едут на фронт.

Да, мы с вами знали, что вулкан и турбину надо прикрутить на время войны. Приостановить. И дисциплинированно это делали. Да и делаем дальше. Мы не ставим под сомнение легитимность нашей власти. Но уже наши дети показали, что не будут терпеть провокаций с ее стороны. Возможно, в результате, мы выйдем на новое общественное соглашение, которое гарантирует стабильность страны — правило не заходить за «красные» линии должно действовать с обеих сторон. В двустороннем порядке.

Чтобы было очень желательно: чтобы все, кто принимает решения в нашей стране — президент, глава его офиса, депутаты, сделали выводы. Что очень нежелательно: качать страну изнутри вещами, которые нарушают негласный общественный договор и баланс. И отдельное пожелание работникам НАБУ и САП: ваши институты будут существовать. Пожалуйста, продемонстрируйте свою эффективность. Прекратите быть «политиками», которые часто имитируют бурную деятельность. Маневрируют между капельками. «Мурчат» и договариваются, идут на компромиссы и участвуют в «договорняках». Выполняйте свою работу, за которую вы взялись. На работу в НАБУ и САП вас никто не тащил на наручниках. Запомните, пожалуйста, что именно требовали люди с картонками в руках. Потому что, в конце концов, они могут прийти в ваши офисы. Периодически просматривайте вот это видео:

