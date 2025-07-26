Киевская улица, которую назвали в честь архитектора Владислава Городецкого, ведет свое начало от Крещатика и заканчивается возле театра имени Ивана Франко. Это классический тихий центр, где в витринах магазинов блестят дорогие часы и украшения с бриллиантами.

Реклама

Именно на Городецкого толпа парней и девушек с рюкзаками и украинским флагом прямо на асфальте готовятся к протесту: на простом упаковочном картоне выводят лозунги — Против коррупции и Поддерживаем НАБУ и САП. А потом идут с ними на уличную акцию, о которой прочитали в телеграмме.



С 22 июля, когда парламент 263 голосами одобрил закон и ограничил независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП, а президент сразу его подписал, площадь возле театра Франко стала новым Майданом. После работы и до комендантского часа сюда ежедневно проходят тысячи украинцев, чтобы показать власти свое недовольство, ведь видят в скандальном законе ограничения демократии и разворот от пути в ЕС.



Анатомия протеста выглядит так: 22 июля через несколько часов после парламентского голосования ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал в Twitter выйти на улицу. «Давайте собираться на акцию и отстаивать то, что мы строили за последнее десятилетие, — написал Козятинский, — Собираемся в 20:00 на площади возле театра имени Ивана Франко. Это ближайшее доступное место к Офису Президента».



Сообщение Козятинского опубликовал блогер и волонтер Игорь Лачен, чей телеграмм-канал насчитывает более 1,5 млн подписчиков. Он добавил, что сам также планирует посетить протест.



И покатилось: несмотря на опасность вражеских обстрелов украинцы вышли на улицу, причем не только Киева, но и в других городах Украины. В целом протестующих никто не считал, но, по данным полиции, только 23 июля на новом киевском Майдане собралось более 9 тыс человек.



Ежедневно сюда приходят взрослые и малые, с флагами, плакатами, но без политической символики и партийных лозунгов. Значительной частью участников акции стали молодые украинцы, иногда даже несовершеннолетние. Во время третьего дня протестов NV поговорил с несколькими из них.

Протестующие считают, что закон 12414 делает шаг назад в вопросе европейской интеграции Украины / Фото: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Даниил и его мама



Даниилу Шевченко 15 лет. Этой осенью он пойдет в десятый класс. Его мама Светлана хотела, чтобы его школьный выпускной они отпраздновали вдвоем — в кафе. Но юноша уехал разбирать завалы.

«Я звоню мужу, который сейчас на фронте и говорю: «Я теперь за двух Шевченко переживаю», — рассказывает женщина.



После очередного обстрела Киева российской армией, Даниил присоединился к волонтерской инициативе Киевские летучие мыши. Организация помогает киевлянам, чьи дома пострадали в результате ракетных и дроновых атак.



«Государство за это время не создало схем по ликвидации последствий обстрелов, — говорит Даниил, — ГСЧС спасает людей, а после этого все переходит в руки волонтеров. Зашивка окон, уборка — всем этим занимаемся мы».



Его первым местом по разбору завалов был район вблизи киевской станции метро Лукьяновская. Теперь Даниил постоянный участник «летучих мышей».



24 июля, на третий день протестов в Киеве, Даниил вместе с мамой пришел к театру Франко с плакатом «Пропащее поколение на страже правосудия. Отменить 12414». Он объясняет, что «пропащим поколением» взрослые часто называют его сверстников.



В день принятия законопроекта Даниил прочитал новости, в которых говорилось «о ликвидации НАБУ и САП». Обсудил ситуацию с мамой, а вечером уже и самостоятельно прочитал закон.



«Понял, что принимают шляпу полную, — иронизирует он. — Не хотел сначала в это верить, а потом закон подписал президент, и он был опубликован в официальной газете.»



На свой молодой возраст Даниил уже разобрался в том, как работают антикоррупционные органы. Он знает, что детективы НАБУ собирают доказательства, а прокуроры САП идут с ними в суд.



«Проблема в том, что генпрокурора ставит президент и Рада, — демонстрирует знание системы школьник, — А депутаты заинтересованы в коррупции. Я был удивлен, что вместо реформ они решили сделать стране еще хуже».



Даниил не часто видит отца, который воюет и ждет от народных депутатов закона, который сделает отпуск военных длиннее. И также ждет, когда будет утвержден новый законопроект, который вернет НАБУ и САП их предыдущие полномочия.

Мария из Северодонецка



Марии Гуляевой 42 года. Она переехала в Киев из Северодонецка еще в 2020 году, до начала российского полномасштабного вторжения в Украину. А в 2022-м спасала родителей из-под обстрелов в Луганской области.

Сейчас Мария занимается программами поддержки внутренне перемещенных лиц — от психологической помощи до гуманитарных наборов.



На протест она пришла с детьми — 21-летней Софией и 5-летним Степаном.



«Для Софии это второй митинг, первый был в апреле 2014 года в Северодонецке. Степан на таких акциях впервые, — рассказывает Мария, — Я слышала о работе НАБУ и САП, но не имею полной экспертизы их деятельности. Но вопрос не в этом, в стране должны работать независимые институты.»



Мария и дети пришли на протест без собственных плакатов. На зеленом газоне нашли картонные листы и цветные фломастеры. Степан взял в руки один и спросил, как написать «Слава героям»? Мария села рядом с ним и начала надиктовывать по буквам.



После этого они подошли ближе к студентам, которые пели гимн и скандировали лозунги «Нет коррупции». Степан сначала слушал и рассматривал людей вокруг себя, а потом спросил «Что такое коррупция?».



«Это когда ты даешь кому-то деньги, чтобы человек незаконно решил твой вопрос», — объяснила ему сестра.



Более девяти тысяч человек пришли на площадь перед театром Ивана Франко в Киеве 23 июля / Фото: Dan Bashakov/Global Images Украина через Getty Images

Артем, Святослав, Максим, Ярослав, Евгений, Квитан и Настя



На заборе, рядом с театром, как воробьи на ветке, сидят пятеро юношей. Все держат в руках плакаты за отмену закона об уменьшении полномочий НАБУ и САП.

Артему — 13.



Святославу — 16.



Максиму — 16.



Ярославу — 14.



Евгению — 16.



У Артема и Максима родители воюют.



Ребята немного стесняются разговаривать с журналистами, но в конце концов начинают рассказывать: они пришли на акцию, потому что увидели объявление в телеграмм-каналах. Говорят, атмосфера на акции хорошая, но повод плохой.



«Меня возмутило то, что в 2014 году столько людей положили свою жизнь, чтобы была европейская интеграция, и сейчас депутаты сделали такой шаг назад», — уверенно говорит Максим, которому на момент Революции Достоинства было пять лет.



Слова Максима заглушают голоса студентов Могилянки, они поют гимн. Среди них и Квитан.



Студент возмущен тем, что депутаты ушли на каникулы — это «кринж», заявляет он. «У свободного народа нет каникул, — говорит Квитан, — У военных нет каникул. Пока у нас война, пока мои друзья и сверстники сейчас на фронте, гражданские депутаты голосуют за скандальный закон».



За спиной у Квитана, на газоне рисует плакат 21-летняя Настя. Ее папа воюет с 2022 года, они виделись еще в мае, а до этого почти год не имели возможности встретиться.



«Я пошла сюда, потому что хочу, чтобы НАБУ и САП вернулись их полномочия и страна двигалась в правильном направлении, — заявляет Настя, — Этот закон отбрасывает наше движение на 10−20 лет назад. Нам в этой стране жить».



Все, кто три вечера подряд стоит на площади перед театром, говорят, что будут приходить сюда до тех пор, пока парламент не проголосует новый закон, который отменил бы принятый 22 июля, а президент его не подпишет.



За одну ночь власти научили школьников читать законы и разбираться в том, как работают антикоррупционные органы. Теперь подростки требуют справедливости и честности, в частности независимости НАБУ и САП.



На Киев постепенно надвигается июльская ночь, а с ней высокая вероятность обстрелов. Мария Гуляева, которая держит за руку пятилетнего сына, на прощание говорит NV: «Мы должны контролировать власть. В Украине много проблем. Эта стала точкой кипения и объединила нас».