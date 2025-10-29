Накануне геополитических торгов. Что обещает РФ

Лавров заявил, что Россия готова предоставить «гарантии безопасности» о ненападении на страны НАТО. Что ж, поблагодарим Лаврова за еще один аргумент, почему надо присоединяться к НАТО тем странам, которые еще не успели, и которым Россия ничего не гарантирует.

Эта речь — это попытка России еще раз засвидетельствовать свои «мирные намерения» накануне геополитических торгов с Трампом. Мол, Москва очень мирная, а это Европа все зря «накручивает».

Но получается у путинцев не очень. Потому что после очередных мирных обещаний из России балканским и постсоветским странам вне зонтика НАТО еще больше хочется этот зонтик получить. И что важно — ни одному участнику НАТО, — даже такому «отбитому», как Венгрия времен Орбана, — никогда в голову не приходит из него выходить.

А вообще страшно представить что было бы в Европе за эти все годы, если бы не существовало этой организации по безопасности. Россия бы давно уже начала на территории всей Европы открытые и гибридные войны. Но, в отличие от многочисленных других международных организаций, на протяжении десятков лет именно НАТО смогла стать одним из действенных инструментов мира и безопасности в Европе. Как это удалось — надо изучать на всех программах по международным отношениям. Если бы от меня зависело, кому надо отдать премию мира ООН, то я бы давно отдал ее НАТО.

