Что ждет всех украинцев, если сюда придет Россия

Гражданское население отошло от испуга 2022 года и думает, что все прошло, можно не участвовать в защите своего выживания

Украинские разведчики перехватили разговор, в котором колумбийские наемники приказывают убивать гражданских. В перехваченном разговоре один из полевых командиров отдает на испанском языке приказ на казнь гражданских украинцев: «Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые считаются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей».

Это вовсе не новость. Массовые казни украинцев — их давняя практика. Удивляет не это, удивляет недооценка нашим обществом вражеских планов и масштабов этих планов. Если вы полагаете, что в случае поражения вам просто сменят паспорт и флаг, то вы ошибаетесь. Никто не будет жить, как раньше. Никто. Всех, кто представляет элиту нации (настоящую элиту) — ученых, художников, интеллектуалов, журналистов, духовенство, военных командиров и других просто казнят. Замучают, расстреляют, в лучшем случае сошлют гнить в сибирские лагеря.

Цвет нации — учителей, лидеров гражданского общества, деятелей культуры и спорта, чиновников и военных среднего и низового звена депортируют в малозаселенные регионы. Тех, из бывших военных, полиции и других силовых органов, которые согласятся работать на оккупанта, отправят завоевывать новые достояния Кремля. Самая вероятная жертва — это Молдова, затем — страны Балтии.

Тех из украинского населения, кто останется, будут понемногу мобилизовать в ряды вражеской армии. Все украинское будет запрещено. За попытку иметь и читать украинские книги будут давать большие сроки заключения, будут обвинять в терроризме и связях с украинским подпольем. Если вы полагаете, что сбежите за границу, то 30 миллионов не убегут за границу, потому что даже из оккупированных территорий многие по разным обстоятельствам не успели сбежать в 2022 году. Как ни крути, но миллионы останутся под оккупацией.

И никто извне ни на что не повлияет. Вот были массовые уничтожения в Буче, Купянске и других оккупированных городах. И что? Российская власть не только за это не наказана, она возвращена в мировую политику и снова рукопожатна. Путину аплодирует президент США на красном ковре на земле США, а похитительница украинских детей Львова-Белова рассказывает журналистам, как она это делала. И ничего! Абсолютно ничего! Массовые убийства и похищения украинских детей стали не преступлениями, а обыденностью. Россияне при содействии Трампа, Орбана, Фицо, Си, Моди и других политиков легализовали российский преступный режим, вернули его в мировую политику и поменяли международные нормы.

Эти изменения негласные, но уже можно убивать и похищать ежедневно, и за это уже ничего не будет. Украинцы, за нас никто не вступится, поймите это — никто! Мировое общество знает, что нас можно безнаказанно убивать, это стало обыденностью. И путинский режим это прекрасно понимает, именно этого они и стремились — изменить мировые правила и сделать преступления статистикой, а не ужасом. Поэтому непонятно, почему наше гражданское население ведет себя так, будто для него никакой войны не существует, будто для нас всех не запланированы — кому — массовые захоронения, кому — депортационные поезда в Сибирь.

Гражданское население отошло от испуга 2022 года и думает, что все прошло, можно не участвовать в защите своего выживания. Даже не в обороне страны, как выяснилось, это слишком сложная смысловая конструкция для некоторых наших сограждан, а с целью собственного выживания. Ведь речь идет о вашем собственном выживании, а не просто о спасении страны. Когда мне говорят: а что эта страна мне дала? Я отвечаю — защитников, благодаря которым ты до сих пор жив.

Из пиксельной униформы все выглядит иначе, особенно если ты пошел добровольцем. И как это выглядит, я объясню в следующих постах.

