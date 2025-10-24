От этого зависит существование государства Украина

Текст написан в соавторстве профессором экономики в Калифорнийском университете в Беркли Юрием Городниченко и редактором VoxUkraine Илоной Сологуб

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина получила международную финансовую помощь на сумму $145 млрд. Хотя эта щедрая помощь, предоставленная странами-партнерами и другими финансовыми донорами, чрезвычайно ценна, у нее есть определенные ограничения. И наиболее важное из них: средства можно использовать только в невоенных целях, включая здравоохранение, образование и зарплаты госслужащих.

Например, управляемый Всемирным банком фонд «Государственные расходы на укрепление административного потенциала» (PEACE) предоставляет финансирование на выплату — через госбюджет — зарплат госслужащим, в том числе сотрудникам министерств, учителям, работникам служб чрезвычайной помощи и здравоохранения, а также на выплату пенсий и оказание других соцуслуг. Используя такие гражданские подходы, западные союзники Украины хотят избежать гнева Кремля. Но предоставление помощи в подобной манере мотивирует Россию, а также создает перекосы, ослабляющие боеготовность Украины и ведущие к расточительству.

Например, в сентябре 2024 года парламенту Украины пришлось увеличить госбюджет примерно на 12%, то есть на 495 млрд гривен ($12 млрд), чтобы покрыть военные расходы. В июле 2025-го правительство Украины еще раз увеличило оборонные расходы — примерно на 400 млрд гривен, а 21 октября выделило более 300 млрд гривен на дополнительное финансирование министерства обороны.

Но одновременно правительство недавно увеличило ассигнования на школьное питание и другие соцпрограммы. А с октября 2024 года оно потратило четыре миллиарда гривен на программу выплат кешбэка за покупки отечественной продукции, хотя экономический эффект этого проекта неочевиден. Да, это небольшие деньги в общих расходах, но ими можно было бы оплатить примерно 276 тысяч базовых FPV-дронов, а именно на долю этого оружия сейчас приходится 80% российских потерь.

Эти бюджетные решения показывают, как ограничения нынешней структуры иностранной помощи создают превратные стимулы. Чтобы повысить эффективность международной помощи, мы должны признать два факта. Во-первых, оборона — это важнейшая статья расходов, потому что все остальное — от соцпрограмм до реконструкции — зависит от дальнейшего существования украинского государства. Во-вторых, разрушенная войной украинская экономика не может угнаться за военными расходами России, достигшими $149 млрд в 2024 году (у Украины они значительно меньше — $65 млрд).

Именно поэтому партнеры Украины должны поддерживать военные расходы, а не соцпрограммы. Укрепление украинской обороны защищает безопасность Европы, а «санкции» украинской армии против России — самые сильные.

Гарантии эффективности иностранной помощи особенно важны сейчас, когда европейские лидеры обсуждают использование замороженных активов России для предоставления «репарационного кредита» Украине. Эти средства могли бы поддержать население и экономику Украины, но гораздо важнее профинансировать ее оборону (как уже предлагает канцлер Германии Фридрих Мерц), то есть, другими словами, дать решительный ответ на экзистенциальный вызов российского вторжения.

Союзники Украины должны строго нацелиться на победу в этой войне, поскольку это единственное предварительное условие мира, восстановления Украины и интеграции в Евросоюз. Это означает, что надо сделать акцент на оказании помощи Украине в борьбе с российской агрессией, а не на разработке гарантий безопасности, «когда война прекратится», или на подготовке плана обороны Европы к 2030 году.

Судя по различным сообщениям, Украина использует лишь треть мощностей по производству дронов из-за ограниченного финансирования. При прямой финансовой поддержке иностранных доноров Украина могла бы быстро увеличить производство дронов, что ослабит натиск России. Это также стало бы сигналом, что воля Украины к борьбе подкреплена надежной финансовой помощью Запада. Все эти меры сделают ведение войны более дорогим для Кремля и могут даже побудить Россию вступить в реальные мирные переговоры.

Настрой на «победу прежде всего» должен определять условия предоставления финансовой помощи Украине ее партнерами. Сегодня любые реформы должны поддерживать нынешний, а не будущий, оборонный потенциал Украины. Например, реформы налогового администрирования могут создать бюджетное пространство и поэтому должны приветствоваться, а ужесточение экологического регулирования, увеличивающее издержки бизнеса, следует отложить (особенно учитывая, что российская агрессия наносит гораздо больше вреда природе, чем украинская промышленность). Впрочем, меры, повышающие климатическую устойчивость (например, строительство децентрализованных «зеленых» электростанций), следует принимать незамедлительно.

Международные доноры должны финансировать оборону еще и потому, что это заставит правительство Украины финансировать соцпрограммы за счет налоговых доходов. Это подтолкнет украинские власти к повышению эффективности сбора налогов и решению других застарелых проблем, связанных с налоговым администрированием и таможенным контролем.

Иностранная помощь Украине должна отражать реалии на местах. Прежде всего, Украина обязана защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Попытки закрыть дефицит финансирования не в оборонной, а других сферах (какими бы важными они ни были), отвлекают внимание от этой главной цели и ведут к расточительству. Даже с международной поддержкой у Украины гораздо меньше ресурсов, чем у России. Каждую копейку надо использовать максимально эффективно.

