«Бои идут тяжело». Украинские военные рассказали о контрнаступлении на юге Украины — WSJ 1 сентября, 11:21 Украинская армия отвоевывает удерживаемую Россией территорию на юге Украине в условиях крайне ожесточенных боев (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Бойцы ВСУ в ходе контрнаступления на юге Украины, отвоевывают удерживаемую Россией территорию в условиях крайне ожесточенных боев, рассказали The Wall Street Journal восемь украинских солдат, которые сейчас находятся на лечении в госпитале.



По их словам, контрнаступление продвигается по территории, оккупированной в первые дни войны, а бои идут тяжело, так как враг хорошо экипирован.

Один из собеседников издания, рядовой Иван, заявил, что его подразделение в первые часы боя захватило село.

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«У парней боевое настроение. Они идут вперед», — отметил боец.

По его словам, Россия располагает большим количеством техники: артиллерией, танками, вертолетами, минометами. Однако российской армии не хватает людей.

«Они бросают все против нас», — рассказал Иван.

Он также утверждает, что некоторые российские солдаты бегут со своих позиций, бросают технику и минируют тела погибших сослуживцев.

Военнослужащий отметил, что украинские войска двинулись к Херсону, пытаясь занять населенные пункты на пути к городу.

Другой солдат Павел рассказал, что в одних районах ВСУ наступают, в то время как в других терпят поражение.

Раненный в ходе боев за одну из деревень Петр заявил, что перед началом наступления у него было ощущение, что «запланировано что-то значительное».

Накануне в Херсонском облсовете сообщали, что украинские войска, которые перешли в контрнаступление на юге страны, добились успеха в трех районах временно оккупированной Херсонской области.



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