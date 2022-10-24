За что на самом деле уволили российского пропагандиста Красовского? 24 октября, 17:09

На этом империя держалась очень долго

На самом деле, Антон Красовский был отстранен с РТ за нарушение базового принципа московского империализма: можно совершать какие угодно преступления, но никогда нельзя это признавать публично, четко и недвусмысленно.

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Все знают, что ты преступник. Ты знаешь, что ты преступник. Но признавать публично это нельзя, чтобы оставить простор для маневра.

Ты можешь даже гордиться преступлениями, но все равно никогда не можешь публично и недвусмысленно взять за них ответственность на себя. Это всегда будут какие-то двусмысленности.

Поэтому одновременно «Сталин все делал правильно, так им всем и надо» и «никаких репрессий не было, Голодомора не было — это все выдумки враждебных разведок».

Можно признавать намеками, можно героизировать преступления и преступников, но никогда нельзя четко сказать, что ты преступник. На этом империя держалась очень долго.

Если ты очень богат, то ты всегда найдешь себе «друзей», но им будет как-то немного неудобно «дружить» с преступником, признающим свои преступления четко и недвусмысленно. А если он не признает, то всегда можно сказать, что «это все — клевета и манипуляция».

Отсюда этот идиотизм роспропаганды: «Враг постоянно обстреливает сам себя».

Но Красовский никуда не денется. Он просто выполнял свою работу как честный информационный холоп. Холопы всегда нужны, поэтому его, вероятно, переведут на другую холопскую ставку.

А из этого отстранения они тоже выжмут максимум. Теперь будут рассказывать, что все бесчеловечные заявления российских пропагандистов — это уже перегибы, которые уже «были наказаны».

Текст опубликован из разрешения автора

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