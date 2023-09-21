Что американская «deep state» должна знать об украинской «shadow state» 21 сентября, 18:38

Что нужно понять нашим американским друзьям, чтобы на этот раз борьба как против российских оккупантов, так и против нашего коррумпированного государственного аппарата, закончилась победой?

Материал Ариэля Коэна, доктора философии и старшего научного сотрудника Atlantic Council, и Уэсли Александера Хилла, менеджера международных программ по вопросам энергетики, развития и безопасности в Международном центре налогообложения и инвестиций в

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The National Interest, о необходимости прозрачности действий украинской власти относительно ее санкционной политики против компаний, которые вовлечены в сотрудничество с РФ и усилий в борьбе с коррупцией внутри страны — уже не первый звонок о проблемах в отношениях Украины с США, нашим главным союзником в этой войне.

Авторы говорят о проблеме, с которой сталкивается руководство США при оказании финансовой и военной помощи воюющей Украине, вспоминая неудачи, которые потерпели американцы, пытаясь помочь воюющему Южному Вьетнаму построить демократическое государство, основанное на западных цивилизационных ценностях в противовес коммунистическому Северному Вьетнаму. О неспособности создать такое государство в Ираке, который американская армия освободила от режима Саддама Хусейна. И провал американской политики в Афганистане, где коррупция и имитация реформ позволили талибам за пару недель снести все, что создали там оккупационные войска США. Афганские чиновники и сторонники американцев не успевали бежать из страны после вывода военных США, а страна с многомиллиардными инвестициями и переданным ей вооружением досталась талибам, которые придя к власти, развязали террор против всех, кто сотрудничал с администрацией США.

Американские чиновники потратили $220 млрд в Ираке и $141 млрд в Афганистане, потратив деньги своих налогоплательщиков и в конечном итоге не достигнув ничего существенного. Это значительно больше, чем инвестиции в размере $150 млрд (с учетом инфляции), которые были предоставлены в виде кредитов 62 европейским странам для восстановления после Второй мировой войны в рамках плана Маршалла.

Авторы не хотят повторять эти ошибки в Украине. По их мнению, главными угрозами здесь являются коррупция в украинском государственном аппарате и непрозрачность санкционной политики военно-политического руководства Украины.

Пора создать Американский институт изучения украинского общества

Они считают, что Зеленский под давлением государственного аппарата США и американских политиков, которые поддерживают американскую помощь Украине, в последнее время начал активно демонстрировать свою готовность решительно бороться с коррупцией. Он начал кадровые перестановки в правительстве, уволив министра обороны Алексея Резникова и задержав Игоря Коломойского, который подозревается в отмывании денег и находится под санкциями в США.

Авторы статьи точно определяют проблему, но чувствуется, что, как и многие американские эксперты, они видят ее поверхностно и не понимают, что собой представляет это необычное независимое государство, возникшее на постсоветском пространстве 32 года назад.

Большинство иностранных экспертов и политиков, общаясь с украинцами, не подозревают, что имеют дело с двумя противоположными цивилизациями, очень разными по своей ценностной философии.

Одна из них — цивилизация, унаследованная от Советского Союза и сформированная в последнее десятилетие 20 века. Это цивилизация советской номенклатуры и госчиновников, слившихся с криминалом девяностых и «бизнесменами», разбогатевшими на монопольных схемах, используя свое политическое влияние, теми, кого в США в конце 19 века называли баронами-разбойниками, а мы сейчас в Украине — олигархами. Именно они сегодня стали нашим правящим классом.

Другой цивилизацией является наше гражданское общество, которое выросло из слабых ростков, которые были засеяны украинским антисоветским диссидентством в первые годы независимости за три десятилетия в сообщество, которое закалялось в организации протестов, на больших и малых Майданах, в реализации своего «права на восстание», в общество предпринимателей, требующих экономической политики без налогового и регуляторного давления, в самоорганизованные сообщества волонтеров, в независимых журналистов и блогеров, в общественных активистов, в воинов добровольческих батальонов, давших начало новой украинской армии и ставших на защиту страны как в 2014 году, так и в феврале 2022 года.

Когда наши американские союзники имеют дело с нашим правящим классом, упакованным в структуры украинского государственного аппарата, они должны понимать, что если их государственный аппарат в Вашингтоне часто называют «deep state» — глубинным государством, то для украинского государства больше подходит термин «shadow state» — теневое государство. Структура такого государства устроена так, что для постороннего зрителя оно демонстрирует витрину, а реальность здесь скрыта в тени, которую прикрывает эта витрина. Реальные цели и настоящая деятельность наших чиновников скрыты от посторонних глаз. В витрине вам могут показать аресты коррупционеров и российских агентов. А в тени — выборочное правосудие и способ борьбы с политическими конкурентами, или поиск «козлов отпущения», «стрелочников», «сбитых летчиков» украинской политики, которых уже не жалко выбросить на свалку истории.

Как тут не вспомнить политика, который построил государство, где нет коррупции — Ли Куан Ю. Он говорил: начните борьбу с коррупцией, посадив трех своих друзей. Для Зеленского ни Коломойский, ни недавно арестованный Шуфрич давно не являются друзьями или членами его команды. А у правоохранительной системы не было и нет вопросов к Алексею Резникову, который, уволившись с должности министра обороны, по словам его преемника Рустема Умерова, оставил в военной казне недостачу в 270 млрд гривен. И это если забыть коррупционные скандалы, которые сопровождали деятельность уволенного министра во время его каденции. К близкому другу президента Ивану Баканову, бывшему главе СБУ, который тихо покинул свой пост после обвинений в государственной измене его подчиненных в начале российского вторжения во власти, тоже вопросов нет. Такая же участь постигла и Кирилла Тимошенко: тихая отставка, но никакого расследования и подозрений относительно обвинений в коррупции. И, конечно, борьба с коррупцией никак не повлияет ни на кого из нынешних членов правительства или офиса президента.

Зеленский и его команда достаточно хорошо усвоили принцип, который практиковали многие диктаторы прошлого и настоящего: для своих — все, для врагов — закон.

Авторы статьи выражают обеспокоенность непрозрачной санкционной политикой нашей власти, демонстрируя впечатляющие цифры. С февраля 2022 года в украинский санкционный список добавлено более 5 715 физических и 3 153 юридических лиц, многие из которых попали под санкции из-за обвинений в ведении бизнеса в России. Намерения добрые и необходимые. Никаких отношений и никакого сотрудничества с врагом и путинским режимом. Мы помним, чем обернулась для бывшего президента работа его кондитерских фабрик в Липецке в течение двух с половиной лет после российской агрессии 2014 года, а также закупки угля в так называемых «ЛНР» и «ДНР» под его патронатом.

Но авторы указывают в своей статье, что даже сегодня западные государства не доверяют санкциям Украины, поскольку доказательства нарушений являются тайными и не предоставляются при запросе обоснования этих санкций. Они предлагают воспользоваться опытом США. Необходимо, пишут они, более тесное сотрудничество между украинскими властями и западными санкционными органами, включая прозрачность доказательств, которые будут заслушаны в украинских и международных судах. И наивно полагают, что такая несовершенная политика борьбы за национальные интересы связана с бескорыстным, но неумелым руководством Украины. Они считают, что наши политические элиты готовы действовать, но не всегда способны реализовать свое видение. Однако Украина, по крайней мере, делает важные шаги для исправления этой ситуации, о чем свидетельствует замена Резникова и арест Коломойского.

Пришло время нашим западным партнерам избавиться от такого взгляда на нашу власть. И напомнить, что настоящее желание имеет тысячи способов, а нежелание имеет тысячи причин. Украинская государственная номенклатура за комментариями о невозможности радикальных реформ скрывает свое нежелание изменений в системе. Борьба с коррупцией здесь не более, чем имитация, и возможность выборочно отдать любого на суд общественности, пусть и заслуженно, но никогда не сдавать своих.

Коррупция — это использование власти для личной выгоды. И начинать ликвидировать ее нужно не только с тех, кто был у власти в прошлом, но прежде всего с тех, кто у власти сегодня. А санкции против компаний, внесенных в списки под благим предлогом борьбы с теми, кто замечен в сотрудничестве с РФ, очень часто оказываются простым перераспределением рынков в пользу нынешних владельцев активов, которые сегодня находятся у власти или сотрудничают с ней и желают, по меткому выражению одного из членов команды президента, капитализировать свои властные возможности. О, как приятно объявить своего конкурента агентом Кремля, воспользовавшись общей тенденцией борьбы с врагами государства и засекретив истинные причины санкций.

Если мы снова воспользуемся американским опытом, это может стать еще одним неизученным уроком, который Соединенные Штаты получили во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Авторы статьи пишут о том, что мы в Украине должны создать свой Комитет Трумэна. Во время Второй мировой войны этот орган был специальным комитетом Конгресса, созданным для борьбы с военными спекуляциями, для обеспечения справедливых ставок по государственным заказам и планирования послевоенного восстановления. Комитет воплотил политическую волю американской элиты, которая превратила надзор за контрактами из скучной бюрократии в двухпартийный крестовый поход за эффективную работу правительства во время войны, обеспечение получения американской элитой и американским населением политики, обеспечивающей победу США в войне и быстрое послевоенное возрождение разрушенных демократических стран.

К сожалению, американская калька в Украине может не сработать. Наш государственный аппарат создаст столько «комитетов трумена», сколько вы пожелаете — чем больше, тем лучше. Все они будут имитировать эффективную работу и будут очень быстро осваивать коррупционные схемы и получать прибыли от откатов. Такой опыт в Украине уже есть. Созданных после 2014 года по инициативе и под патронатом наших западных партнеров целых четыре независимых антикоррупционных учреждения: НАПК, НАБУ, САП и Антикоррупционный суд увеличили количество государственных борцов с коррупцией, но за все эти годы так и не достигли существенного прогресса в преодолении коррупции в высших эшелонах власти. Наш правящий класс знает сотни способов как нейтрализовать подобные органы, превратив их в часть общей системы власти.

Что нужно понять нашим американским друзьям, чтобы на этот раз борьба на украинских фронтах, как против российских оккупантов, так и против нашей коррумпированности государственного аппарата, закончилась победой?

Проще говоря, политикам в США пора начинать сотрудничать не только с украинскими чиновниками и нашим украинским официозом, но и с украинским гражданским обществом, важной и активной частью которого являются предприниматели, волонтеры, независимые журналисты и блогеры. Формула такого сотрудничества является и простой, и сложной для наших американских друзей одновременно. С украинским государственным аппаратом — на языке ультиматумов, жестких требований и бескомпромиссного давления. А украинское гражданское общество должно восприниматься как союзники и партнеры этого процесса.

Найти настоящих представителей гражданского общества будет не так просто. Пора создать Американской институт изучения украинского общества. Здесь нужны настоящие специалисты по внутренней политике и нашим социальным процессам, чтобы отличать независимые общественные сообщества от тех грантовых организаций, которые финансируются тем же Вашингтоном. В украинской властной архитектуре они либо занимают почетное место работников витрины созданной нашим «shadow state» и составляющих отчеты о «успехах» демократии в стране, либо довольно быстро, их активисты и «общественные» деятели интегрируются в украинскую власть, превращаясь в функционеров государственного аппарата.

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