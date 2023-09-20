Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Ким и Путин — встреча на космодроме. О чем договорились два диктатора

20 сентября, 07:13
NV Премиум
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Ким Чен Ын проявляет явный интерес к российским ракетным технологиям (Фото:REUTERS)

Ким Чен Ын проявляет явный интерес к российским ракетным технологиям (Фото:REUTERS)

13 сентября на космодроме на Дальнем Востоке России встретились два бронепоезда. Хотя это может показаться началом шутки, на самом деле это точное описание встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

По соображениям личной безопасности место встречи двух автократов было объявлено только перед самым прибытием их свит на космодром Восточный, расположенный примерно в 1500 километрах от Владивостока.

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Помимо поверхностных формальностей, о содержании переговоров мало что известно. Путин уехал первым, вернувшись в свою сочинскую резиденцию для встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ким посетил авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре и осмотрел стратегические бомбардировщики на аэродроме Кневичи. Наиболее подходящим лейтмотивом для странного саммита может стать одно из самых известных высказываний покойного Евгения Пригожина: «Шойгу, Герасимов, где артиллерийские снаряды?»

Артиллерийские снаряды были, пожалуй, самым важным пунктом повестки дня.

Теги:   Владимир Путин Ким Чен Ын Северная Корея Война России против Украины

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