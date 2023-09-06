Минное поле коррупции. Что начнется осенью вокруг Украины 6 сентября, 20:40 NV Премиум

Для нас угроза еще и в том, что нас начнут сравнивать с историями поражения для США: Афганистан, Ирак

Восприятие на Западе следующее — в Украине есть коррупция и она усиливается. Я специально пересмотрел пару десятков публикаций о смене министра обороны. И там кто-то говорит о личном, кто-то не о личном. Но в каждой, исключительно в каждой, я пересмотрел, наверное, из 50, говорится о коррупции в Минобороны. Без каких-то личных вещей. И во многих пишут там, яйца по 17 грн за штуку, куртки зимние, куртки летние. Когда это появляется и когда это читают люди, мне, например, это довольно грустно.

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Мы, таким образом, идем на минное поле. Я сознательно делаю такие сравнения, понимая, что наши воины сейчас идут через минные поля. Но у нас есть политическое минное поле. Поскольку мы понимаем, что во многих обществах есть определенная усталость. Есть признаки усталости, мы видим по опросам, мы видим по личному общению. А когда у нас возникает тема коррупции, коррупция, которая накладывается на усталость, это реально политическое минное поле среди наших друзей. И когда сейчас обсуждается стратегия на зиму, на следующий год, стратегия финансовой, военной, какой угодно помощи, мы таким образом, конечно, создаем проблемы, в первую очередь, для себя, но также для тех, кто нам очень искренне, не только от ума, что это их безопасность, а от сердца помогает. Поэтому найти правильное решение и пройти по лезвию — это общественный запрос здесь, и, собственно, запрос наших друзей. А мы должны обращать внимание на запросы наших друзей, хотя это и наша история, поскольку мы боремся вместе с ними и с помощью того, что они нам дают в плане помощи. Да, не столько, сколько бы нам хотелось, слишком долго, слишком поздно, но все равно это критично для нас. Поэтому история очень серьезная.

На Западе порой видят нас очень упрощенно по каким-то лекалам.