Россия на переломе: когда закончится война 17 октября, 16:35

Россия выдыхается. Она нервничает и совершает ошибки

Москва не перестает желать победы, но не знает, как ее добиться. Все методы гибридной войны, задействованные Кремлем в прошлые годы, сегодня не работают. А новых в России нет. Поэтому Путин беснуется и не скрывает, что занимается откровенным терроризмом и геноцидом украинского народа.

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Если в ближайшие месяцы на фронтах войны сохранится тенденция сентября-октября 2022, мы сможем говорить об окончании войны примерно в мае-июне 2023 года. Нельзя исключать и варианта более быстрого конца войны, но исключительно в случае отстранения Путина от власти его окружением. И это не просто желание большинства украинцев. Об этом свидетельствуют факторы объективной реальности, которые следует учитывать, когда мы говорим не только об окончании войны, но и о победе в ней Украины.

Начиная с 10 октября, украинцы испытывают масштабное увеличение количества ракетных ударов врага. Высокая интенсивность таких ударов говорит о следующем.

Во-первых, это свидетельствует о неспособности армии России достигать стратегических успехов в наземных операциях, а потому высшее военно-политическое руководство оккупанта приняло решение о нанесении массированных ракетных ударов с целью повреждения критической инфраструктуры Украины и запугивания гражданского населения. Но россияне не учли, что такие удары ускорят предоставление нам систем ПВО нашими партнерами, а у украинцев такая тактика вызывает не страх и желание быстрого мира, а ярость и желание дойти до Москвы. Еще раз видим несостоятельность россиян объективно анализировать психотип украинцев, что указывает на их нежелание понять простую истину: мы с ними не один народ.

Во-вторых, при сохранении интенсивности ракетных ударов, которую мы наблюдали с 10 по 16 октября, в ближайшие 30-40 дней, Россия предстанет перед проблемой реального дефицита ракет. Конечно, ракеты у врага еще есть. Но они обладают способностью заканчиваться. Без необходимых импортных комплектующих эти ракеты не смогут подниматься в воздух, лететь и достигать целей.

Чем слабее Россия, тем дальше от нее будут Китай и Индия

Недавние сообщения Вашингтон Пост о том, что Иран намерен передать России баллистические ракеты «земля-земля» Fateh-110 и Zolfaghar неприятны для нас, но они не свидетельствуют о победе России. Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км, что указывает на неспособность иранских ракет накрывать всю территорию Украины. С другой стороны, следует понимать, что в случае появления таких ракет на вооружении оккупанта, с высокой вероятностью очередной Рамштайн примет решение предоставить Украине значительно лучшие аналоги иранским ракетам.

Другим фактором, который нужно учитывать, когда мы говорим об окончании войны, есть однозначные успехи ВСУ на фронтах восточной и южной Украины. Россия наглядно демонстрирует, что она не может оставлять за собой оккупированные территории Харьковской, Херсонской, Запорожской областей. Чем больше будет успехов Украины «на земле», тем более бесноватой станет Россия «в небе» и тем чаще будут раздаваться угрозы ядерным оружием. Однако, несмотря на все действия России, Украина способна вернуть оккупированные территории Юга и частичного Донбасса к весне 2023 года.

Также следует учитывать фактор нехватки офицеров среднего звена в армии России. Речь — о лейтенантах, старших лейтенантах, капитанах и майорах, то есть тех, кто непосредственно ведет солдат в бой. Россия может посылать на фронт вчерашних выпускников военных училищ, офицеров запаса, окончивших военные кафедры, но все это будут люди без боевого опыта. Поэтому качество их командования будет на достаточно низком уровне.

Фактором перелома России как сильного в военном смысле государства является и мобилизация. Путин заявил, что мобилизация закончится через две недели. К этому можно добавить, что мобилизованные тоже закончатся, но через 2-3 месяца. И тогда возникнет вопрос о новой мобилизации. А когда встанет такой вопрос, вырастет вероятность более масштабных протестов по всей территории страны-оккупанта, потому что после первой волны мобилизации и волны груза-200 возрастет количество тех, кто не захочет погибать в Украине.

Чем больше проблем Россия будет испытывать на поле боя, тем больше будет конфликтность среди разных групп в окружении Путина. Они начнут есть друг друга, а некоторые искать контакты с Западом, чтобы вести переговоры о России без Путина. К слову, с высокой вероятностью такие переговоры идут уже сегодня. Просто они не афишируются.

Остается еще фактор Республики Беларусь. Конечно, Лукашенко способен на все. Кроме одного — победить Украину при вероятном наступлении на нашу территорию. Если и будет наступление белорусов и россиян с территории Беларуси, то с высокой вероятностью, оно произойдет не раньше зимы, учитывая непроходимость пограничной территории Украины для войск оккупантов. И если такое наступление произойдет, мы должны понимать, что дела России весьма плохи, потому что у кремлевского диктатора остались два веских фактора влияния на ход войны: белорусы и ядерное оружие.

Белорусы могут пойти в наступление, но получат достойный отпор. Кроме того, Запад не будет пассивно наблюдать за такими действиями Минска, а предоставит Украине и дополнительное оружие и, вероятно, живую силу в виде миротворцев.

Чем слабее Россия, тем дальше от нее будут Китай и Индия. Европа сможет пережить зиму без российских энергоносителей, что даст ей понимание возможности жить без оглядки на дикую Москву, столько лет шантажировавшую европейцев нефтью и газом.

Что касается Ирана, никто не может сказать с полной уверенностью, чем закончатся протесты в этой стране. Поэтому Ирану лучше разбираться в собственном доме, а не помогать сомнительным союзникам уничтожать дом независимого, суверенного народа.

В настоящее время война продолжается. Каждый день гибнут наши воины и простые люди. Однако у Украины нет другого выхода, кроме как сражаться до победного конца. И такая победа будет. Убежден, что произойдет она не позже весны-лета следующего года.

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