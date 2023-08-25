Большая война между США и Китаем может отложиться 25 августа, 16:17

40-летний бум Китая закончился, и у Китая начинают проявляться глубокие проблемы в экономике и им может быть совсем не до войны за Тайвань

«Война — это самое дорогое дело, которое может позволить себе государство», — говорил Адам Смит.

Тезисно:

1. Китайская экономика замедляется. Fitch Ratings ожидает замедленной траектории на уровне 4,8% в 2024 году и 4,7% в 2025 году. Для сравнения, в 2021 году ВВП Китая вырос на 8,45%.

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2. Долг растет. Долг Китая на конец 2022 года достиг рекордного уровня, превысив ВВП в 3 раза — $51,87 трлн, или 295% ВВП. Согласно отчету Международного валютного фонда, общий долг китайских LGFV (местные долги) вырос до рекордных $9,2 трлн, что эквивалентно половине экономики страны.

3. Экспорт падает. Июль стал третьим месяцем подряд, когда зарубежные поставки Китая сокращались, что стало резким падением с февраля 2020 года в разгар пандемии. Экспорт в США, одного из крупнейших покупателей Китая, упал на 23,1% в годовом исчислении. Европейский Союз также купил у Китая на 20,6% меньше.

4. Свобод становится меньше. Китай усиливает надзор за банковской деятельностью и технологиями.

5. В Китае началась дефляция (падение цен). Уже 10 месяцев подряд оптовые цены, которые предприятия обычно платят фабрикам и другим производителям, снижаются по сравнению с годом ранее. Цены на недвижимость также падают. Китайское правительство оказывает давление на экономистов внутри страны, чтобы они не упоминали о возможности дефляции, публично отрицая при этом, что дефляция является риском.

Из Китая ускоряется процесс переноса производств в другие страны

8. В Китае начался кризис на рынке недвижимости. China Evergrande, еще один крупный застройщик, уже подал заявление о банкротстве в США в связи с реструктуризацией своего долга на $300 млрд. Zhongrong International Trust, который управляет активами на сумму около $85 млрд, так же объявил дефолт. Застройщик, Country Garden, тоже столкнулся с дефолтом после пропуска платежей кредиторам и наличия неоплаченных счетов на сумму $200 млрд. По данным Standard & Poor’s, более 50 застройщиков в Китае не смогли сделать платежи за последние три года. Реальные процентные ставки и стоимость финансирования, с которыми сталкивается большинство китайских компаний и покупателей жилья, растут. В период с 2012 по 2014 год доходность 10-летних государственных облигаций Китая выросла с 2,5% до 4,5%.

7. Долг домохозяйств Китая ползет вверх. Согласно отчету Национального института финансов и развития (NIFD), опубликованному во втором квартале, долг домохозяйств страны достиг 63,5% национального ВВП, приближаясь к «критической зоне» 65%.

8. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж — снижаются. Промышленное производство выросло на 3,7% в июле по сравнению с прошлым годом, что ниже ожидаемого аналитиками роста на 4,4%, тогда как розничные продажи также росли более медленными темпами — на 2,5% в прошлом месяце.

9. Инвестиции в Китай стремительно сокращаются. ПИИ в Китай упали более чем на 50% с апреля по июнь прошлого года. Строгая политика Китая по нулевому COVID, которая блокировала коммерческий центр Шанхай в течение большей части прошлого года, усилила внешнюю неопределенность и способствовала потере инвестиционного импульса.

10. Китай в попытке заменить МВФ развивающимся странам и усилить на них влияние, потратил на их кредитование уже почти $1 трлн.

11. В Китае растет безработица. По данным Национального бюро статистики Китая (НБС), в июне уровень безработицы среди китайцев в возрасте от 16 до 24 лет достиг рекордного уровня 21,3%. Для сравнения: уровень безработицы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет составляет 4,1%. Как следствие — снижение потребительских расходов в Китае и дополнительные убытки экономике.

12. Из Китая ускоряется процесс переноса производств в другие страны. Последние примеры:

— Intel перенесла производство чипов из Китая в США, Тайвань и Мексику.

— Tesla перенесла производство электромобилей из Китая в США и Германию.

— IKEA перенесла производство мебели из Китая во Вьетнам, Индонезию и Польшу.

— Walmart перенесла производство товаров народного потребления из Китая в Мексику, Индию и Индонезию.

— Procter & Gamble перенесла производство бытовой химии из Китая в США, Мексику и Бразилию.

По данным BCA Research, за последнее десятилетие Китай стал источником более 40% мирового экономического роста по сравнению с 22% в США и 9% в Еврозоне.

Так что, кризис в Китае сделает больно не только им, но и всей мировой экономике.

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