Китай усугубляет, Турция лечится, а гривна слабеет 25 августа, 11:27 NV Премиум

Так или иначе, Китай поднимает градус противостояния с Западом

Летний сезон на рынках продолжается. Инвесторы и спекулянты, как и простые смертные, пытаются урвать последние дни лета перед тем, как в сентябре вернуться за свои доски, вспоминая школьные годы, движимые, правда, не родителями, а собственной жадностью. На этой неделе рынки до поры до времени пытались отыграть потери, выходя из коррекции, движимые акциями Nvidia, чтобы, правда, потом отдать все, заработанное непосильным трудом, за один четверг. В итоге, утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 4376 пунктов, что только на жалких 6 пунктиков выше, чем было неделей ранее. Рынки продолжают переживать по поводу ставок, что приводит к таким спонтанным распродажам. В этот раз накануне выступления главы ФРС. А еще рынки, как и прежде также переживают за Китай, его экономику и здравый смысл.

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Китай и сам, судя по всему, переживает, правда выбирает свой, загадочный, китайский путь решения проблем через их усугубление. На этой неделе основным событием в мире,