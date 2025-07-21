Бедуинские племена массово двинулись на Сувейду, и, по слухам, уже в городе. Это не внезапный порыв — все из-за глупого вмешательства Израиля и местного бардака.

Разберем, что к чему.

Израильские авиаудары, которые, по их словам, должны были «защитить друзов», только расшевелили осиное гнездо. Друзов рассорили между собой: одни хотят с Дамаском дружить, другие — нет. Суннитские племена, в свою очередь, ощетинились, потому что восприняли призывы друзов к автономии как пощечину, еще и подогретую израильской поддержкой. В результате друзы гражданские теперь в большей опасности из-за мести и беженской суматохи.

Очевидно, что в таких конфликтах святых нет. Правительственные войска, бедуины, друзские ополчения — все грешат. Атаки на гражданских, зверства, хаос. Израиль просто подлил бензина в этот огонь. Добавьте к этому дезинформацию. Сказки о «тысячах» погибших сеют панику и делают невозможным переговоры.

Стоит признать, Хикмат аль-Хиджри — главный нарушитель спокойствия. Этот друзский лидер плюет на перемирие, поддерживает Израиль и раздувает конфликт. Из-за него усилия других друзов и правительства Сирии идут коту под хвост.

Возник вакуум власти. Сирийская армия отступила, чтобы не ссориться с Израилем. Друзские ополчения (сторонники Хикмата аль-Хиджри) бросились мстить бедуинам, не щадя гражданских. Бедуины ответили контратакой, заполнив брешь в безопасности. Результат — еще больше крови.

Израиль переиграл сам себя. Хотели защитить друзей и заблокировать сирийское правительство у границы, а вместо этого разожгли межконфессиональную вражду и подняли бедуинские племена. Теперь Израиль умоляет сирийские войска вернуться в Сувейду, чтобы навести порядок.

Что по состоянию на данный момент? Бои не утихают, сообщают о многочисленных погибших. Перемирие висит на волоске. Все призывают к деэскалации, но доверия почти нет.

