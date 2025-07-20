Посол США в Турции Том Баррак объявил, что прекращение огня между Израилем и Сирией вступило в силу в 17:00 по Дамаску (время совпадает с киевским).

Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

«Эскалацию боевых действий можно сдержать только при условии соглашения о приостановлении насилия, защите невинных, обеспечении гуманитарного доступа и устранении опасности. По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны договорились о паузе и прекращении боевых действий. Следующим краеугольным камнем на пути к инклюзии и длительной деэскалации является полный обмен заложниками и удерживаемыми лицами, логистика которого продолжается», — говорится в заявлении Баррака.

16 июля Армия обороны Израиля атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданию Генштаба Сирии, президентскому дворцу, а также по зданию Минобороны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сирийскому правительству будут нанесены «болезненные удары». Описывая новых правителей Сирии как «замаскированных джихадистов», Израиль заявил, что не позволит им перебросить силы на юг Сирии, и пообещал защитить друзскую общину региона от нападений.

Впоследствии стало известно, что сирийские чиновники и лидеры друзского религиозного меньшинства объявили о возобновлении перемирия после многодневных столкновений, которые вызвали вмешательство Израиля.