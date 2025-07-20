В Белом доме растет беспокойство из-за действий премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху после авиаударов израильской армии по территории Сирии, сообщает Axios , ссылаясь на источники.

По их словам, в окружении президента Дональда Трампа считают, что Нетаньяху склонен к чрезмерно поспешным решениям в вопросе применения силы.

Как отметили собеседники издания, действия израильского премьера могут помешать реализации инициатив Вашингтона, а самого Нетаньяху описывают как политика с «деструктивным подходом».

«Биби ведет себя как сумасшедший. Он постоянно все бомбит», — сказал один из чиновников Белого дома.

Другой источник Axios сообщил, что авиаудары Израиля по Сирии стали неожиданными для президента США. Несколько американских высокопоставленных чиновников лично выразили Трампу недовольство действиями Нетаньяху.

«Президенту не нравится включать телевизор и видеть, как сбрасывают бомбы на страну, где он стремится к миру и которую публично пообещал помочь восстанавливать», — заявил один из чиновников.

Несмотря на недовольство в администрации, президент США пока не высказывает открытой критики в адрес израильского премьера. Также остается непонятным, разделяет ли он позицию своих советников относительно действий Израиля в Сирии, отмечает Axios.

В то же время в Израиле удивлены реакцией американских чиновников. По словам израильского представителя, с которым пообщались журналисты, в начале своего президентства Трамп сам поддерживал действия Нетаньяху по удержанию контроля над частями сирийской территории и не высказывал возражений относительно вмешательства Израиля в дела Сирии.

Чиновник подчеркнул, что Израиль осуществил вмешательство только после получения данных разведки, которая свидетельствовала о причастности сирийских властей к нападениям на общину друзов. Он также опроверг предположение о наличии каких-либо внутриполитических причин для авиаударов.

18 июля пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не поддержали последние удары Израиля по Сирии. Она отметила, что Вашингтон четко выразил свое недовольство после обострения ситуации и оперативно принял меры для ее деэскалации.

16 июля Армия обороны Израиля атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданиям Генштаба Сирии, президентского дворца и Минобороны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сирийскому правительству будут нанесены «болезненные удары». Описывая новых правителей Сирии как «замаскированных джихадистов», Израиль заявил, что не позволит им перебросить силы на юг Сирии, и пообещал защитить друзскую общину региона от нападений.

Впоследствии стало известно, что сирийские чиновники и лидеры друзского религиозного меньшинства объявили о возобновлении перемирия после многодневных столкновений, которые привели к вмешательству Израиля.