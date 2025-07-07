Россия движется по сценарию поражения. Чем обернется для Кремля конфликт с Азербайджаном

В ближайшие полтора года Кавказ и Центральная Азия станут интересными для анализа регионами

Писать о предыстории конфликта Азербайджана и России не буду — таких текстов и так достаточно. Более продуктивным считаю просто перечислить ключевые, на мой взгляд, события и процессы последних дней.

• Эрдоган готов выступить посредником. Так сказать с царского плеча. Просто демонстрация того, кто сейчас решает вопросы на Южном Кавказе

• Сечин кричит о необходимости «урегулирования». Что логично — тут завязаны остатки его интересов по золоту в Нагорном Карабахе (есть надежды вернуться), Армении (там тоже сложно) и контрабас нефти.

• Россия собирается слать делегацию в Баку, чтобы «решить вопросы», но тихо, без публичных извинений. При этом будут предлагать вариант обмена азербайджанцев на русских.

• Азербайджан и Армения согласовали текст мирного соглашения. Естественно, без участия Москвы (ведь Кремль в пикировке как с Баку, так и с Ереваном).

• Китай резко активизировал контакты с Арменией и тестирует логистику через Азербайджан. Ну и Пакистан (как ближайший партнёр КНР) тоже активен. На Азербайджанском направлении.

Москва оказалась в роли статиста на этом празднике жизни

• Турция активизировала политические консультации со странами центральной Азии.

Таким образом, Москва оказалась в роли статиста на этом празднике жизни. И в роли «просителя» перед Алиевым. И это определяет следующие шаги.

1. Азербайджан пойдёт на обмен. Но тут есть детали. Баку выгоняет со своей территории российскую шпионскую сеть и то, что два месяца назад выглядело бы как «дерзость» Алиева, сейчас будет подано как «милость» и уступка России. То есть зачистили часть русских шпионов и русские за это сказали спасибо.

2. Договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан на протяжении ближайших двух месяцев. Что снимает проблемы для логистики армянского экспорта. И сотрудничества с третьими государствами. Кроме возможностей на турецком направлении (тут Эрдоган подыграет), есть и фактор Китая. Который, возможно, де-факто будет гарантом ряда турецко-армянских сделок.

3. Вариант контрабанды российской нефти и увеличения объёмов продажи газа через территорию Турции возможен. Он будет обсуждаться. Но вероятнее всего встречным требованием Баку будет допуск азербайджанского газа в российскую ГТС для транзита в страны ЕС. При условии, что Трамп и Путин таки заключат газовую сделку и Трамп продавит позицию европейских государств. Но это вопрос ближе к октябрю.

4. В 2025-м до конца года, вероятнее всего, пройдут новые переговоры о строительстве Транскаспийского трубопровода и есть вероятность начала строительства уже в 2026-м. Пока же туркменский газ продолжит идти в Турцию через территорию Ирана.

Таким образом, оформляется ситуация, при которой Россия идёт по сценарию признания политического поражения в регионе. А Турция (и Китай) укрепляют свои позиции.

На этом фоне ключевыми становятся два вопроса на 2026 год:

1. Грузия. Тут будет столкновение российских, турецких и китайских интересов. Причём два из трёх государств на данном этапе — тактические союзники.

2. ШОС. Турция, Азербайджан и Армения уже являются «партнёрами по диалогу» Шанхайской организации сотрудничества. И маркером процессов ослабления РФ будет вступление в ШОС Армении и, возможно, Азербайджана. В членстве Анкары Пекин пока не так заинтересован — слишком мощный участник. Но, с другой стороны, сбалансировать остатки влияния РФ в ШОС полноценным членством Турции тоже интересный ход. Одним словом, тут интрига похлеще грузинского расклада.

Вывод — ближайшие полтора года Кавказ и Центральная Азия станут интересными для анализа регионами. Редко где можно наблюдать процесс относительно мирного (!) выдавливания интересов бывшей метрополии с некогда покорённых территорий.

Думаю, излишне говорить, что завершение процесса окажет мощнейшее влияние на баланс сил в Черноморском регионе. А также на формат оформления инициативы «Трёхморье».

США? А они тут просто наблюдатели.

ЕС — статисты. Статус чуть выше, чем у Соединённых Штатов, но лишь потому, что ряд государств Европейского Союза будет затронут результатами передела сфер влияний.

